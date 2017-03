Presentan reclamos al Enress por falta de agua

Un numeroso grupo de vecinos de barrio Mora plantearon ayer sus reclamos por la falta de agua potable ante funcionarios de la oficina móvil del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (ENRESS) que atendieron durante la mañana en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad rafaelina. "Venimos todos juntos para plantear nuestras quejas ante una situación insostenible que nos cambia la calidad de vida, ya que no tenemos agua suficiente para cocinar, para tomar o para bañarse. Parecemos ciudadanos de segunda", explicó uno de los vecinos que se acercó a la Plaza.

"Hace del año 2003 que sufrimos la falta de agua. La problemática se manifiesta incluso durante el invierno y en este verano recién teníamos agua a las 2 ó 3 de la mañana, el único horario para bañarnos. Es tremendo. Está todo mal ahora que aumentan la tarifa del agua, me pregunto qué boleta le vamos a pagar si no recibimos el servicio", dijo una mujer que no disimulaba su malestar. "La mayoría debió poner la bomba para que el agua suba al tanque como única forma de tener agua, es un derecho básico que la empresa Aguas Santafesinas no cumple", agregó.

Por su parte, un hombre expresó que "venimos a reclamar lo que es justo, no somos ciudadanos de segunda, pagamos la boleta y merecemos un servicio adecuado que desde hace años no tenemos, a veces hay presión en la red pero es una excepción. Esperamos que el Enress pueda defendernos, venimos en grupo para tener más fuerza en el reclamo aunque sabemos que el problema se manifiesta en otros barrios".

Tras el arribo de la oficina móvil del organismo, que había anunciado que atendería a los usuarios de 8:30 a 11 aunque llegó algo más tarde, los vecinos entregaron un petitorio en el que explican la situación que viven cada día y reclaman un servicio de calidad. "Residentes de barrio Mora y alrededores planteamos nuestro reclamo por la falta de agua como así también la contaminación de la misma que nos genera problemas a nuestra salud y al bienestar. El acceso al agua es un derecho que debe ser garantizado de manera urgente por el Estado", remarca en su tramo central la nota. Asimismo, solicitaron una audiencia con funcionarios del Enress para continuar con el planteo.

Los técnicos del organismo que atendieron en la oficina móvil se limitaron a recibir las quejas pero evitaron realizar declaraciones sobre la situación de la ciudad. En esta oportunidad debieron atender a varios vecinos ya que anunciaron con anticipación su visita a la ciudad. En otras oportunidades se instalaban frente a la sede local de la Defensoría del Pueblo pero sin dar a conocer que atenderían reclamos. Por eso se entiende que, ante una consulta de este Diario, hayan respondido que a lo largo de todo el verano habían recibido solo 23 quejas de rafaelinos.

Tras atender a los usuarios, los funcionarios del Enress se dirigieron a distintos sectores de la ciudad para proceder a la toma de presiones de suministro en los inmuebles de aquellos usuarios que denuncien la existencia de un déficit del servicio.

Cabe recordar que el Gobierno provincial se encuentra construyendo una planta de ósmosis inversa en el norte de la ciudad, aunque aún la obra no tiene fecha concreta de finalización y menos aún de habilitación para reforzar el servicio en un sector donde se presta con enormes deficiencias.

Asimismo, tal como publicó este Diario, un grupo de familias hizo una presentación judicial -con el patrocinio del Dr. Enrique Marchiaro- contra Aguas Santafesinas para exigir la entrega de agua con un fallo favorable.