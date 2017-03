Se presentó el plan de arbolado

Ayer por la mañana, en la plaza Sarmiento, tuvo lugar la presentación del plan de arbolado, con la participación del intendente Luis Castellano. Cabe destacar que las acciones de la planificación ya comenzaron, pero por razones climáticas la presentación debió postergarse .

La elección de la plaza Sarmiento obedeció a que se trata de un espacio emblemático que resume la magnitud de los daños y las primeras acciones que se fueron implementando.

“La plaza Sarmiento es una muestra del modo en que las tormentas nos han afectado, no solamente las dos de inicios de 2017, sino también la que tuvimos en el comienzo de 2016, que ya había dañado este lugar”, comenzó explicando el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, quien además recordó el modo en que los vecinos se autoconvocaron y junto con los empleados municipales trabajaron para mejorar el lugar.

El funcionario señaló las diferencias entre el sector norte de la plaza, que resultó muy devastado, y en el que ya hay nuevos ejemplares plantados, y la parte sur, que fue la que menos destrozos sufrió. Asimismo, ejemplificó el trabajo realizado con los árboles dañados pero no derribados, indicando una tipa que crece en el sector: “tiene muy buenas raíces, por eso optamos por no extraerla y podarla de modo adecuado para que vuelva a crecer convenientemente; evaluaremos su desarrollo y si constatamos que el rebrote no es el apropiado, entonces procederemos a sacarla”.

Ricotti aclaró que la recuperación del arbolado es una labor de demanda tiempo, ya que el crecimiento de las diferentes especies demanda entre 10 y 20 años para que vuelvan a brindar la sombra de los ejemplares caídos.

Asimismo, el secretario remarcó que las tareas implican el despeje árboles derribados y su reposición, sino también el arreglo de veredas, bancos, iluminación y equipamientos como juegos infantiles, que resultaron percudidos por la caída de los ejemplares.

María Paz Caruso, directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, junto con Anabel Albrecht, a cargo del departamento de Espacios Verdes, explicaron por su parte las ventajas de contar con una ciudad arbolada: “Los árboles regulan las temperaturas medias anuales, disminuyendo los efectos del calentamiento global; asimismo, favorecen el régimen de lluvia, reduciendo los desórdenes que causa la deforestación; y todo ello redunda en una mitigación de fenómenos climáticos extremos”, refirieron, entre otras explicaciones.

A través de diversos paneles se ofreció información sobre el plan, en la que se destacan los siguientes ítems:

* Intervenciones urgentes: 300 ejemplares se extraerán durante 2017 y serán reemplazados por nuevas especies, con una inversión de 3.5 millones de pesos.

* Reordenamiento de la ciudad: 850 árboles resultaron afectados, además de mobiliario y veredas. Los costos de despeje de calles, personal especialmente abocado a las tareas, equipos necesarios, traslado y procesamiento de desechos y asistencia a personas afectadas, suman en total un aproximado de 46 millones de pesos en gastos.

* Plan de rejuvenecimiento del arbolado: los principales lineamientos del plan contemplan maximizar la cobertura arbórea de la ciudad; lograr una biodiversidad adecuada con el fin de sortear inconvenientes, priorizando la premisa de “la especie correcta en el lugar correcto”; apuntar a un arbolado sano, ya que esa condición es la que genera los mayores servicios ambientales, sociales y económicos; lograr un arbolado seguro con el fin de minimizar riesgos para las personas y los bienes; aumentar el compromiso ciudadano para el cuidado de los árboles; potenciar el programa Crecer Juntos; capacitar al personal y conformar equipos para el mantenimiento del arbolado urbano; aumentar el área de producción de árboles autóctonos en el Complejo Ambiental de Rafaela; y actualizar el catálogo de especies aptas para el arbolado de alienación.