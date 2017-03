Atlético prueba con cambio de nombres y de esquema

FOTO LA OPINION PROBO CON CAMBIOS. / Luna fue uno de los que estuvo desde el arranque en el trabajo táctico. Hoy fútbol y confirmación del once para visitar a Arsenal.

El encuentro ante Aldosivi es historia, no hay tiempo de lamentos, y por Alberdi ya se vive la previa a la visita que Atlético de Rafaela le hará a Arsenal en Sarandí, el próximo lunes a las 19.00, con arbitraje de Fernando Echenique.

Pese a que todavía el entrenador no confirmó el equipo y aún debe realizar el ensayo futbolístico, es un hecho que se vendrán varias modificaciones.

La ‘Crema’ trabajó ayer por la mañana en el polideportivo del Autódromo y Juan Manuel Llop dispuso de algunos trabajos tácticos, con un equipo que mostró cuatro cambios en relación al once inicial que jugó en Mar del Plata. En la última línea, el paraguayo Teodoro Paredes reemplazó a Eros Medaglia; en el medio campo: Lucas Pittinari estuvo en lugar de Diego Montiel y Fernando Luna fue por Kevin Itabel; arriba, Leandro Díaz ocupó el puesto de Ramiro Costa.

¿El equipo? Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Emiliano Romero, Pittinari; Gabriel Gudiño, Luna y Mauro Albertengo; Díaz.

Con este panorama, también hubo una variación de sistema, ya que estos nombres se ordenaron con un 4-2-3-1.



Reserva de preliminar. En la jornada de ayer se confirmó que el partido entre las Reservas de Arsenal y Atlético de Rafaela se jugará el mismo lunes 20, como preliminar al cotejo de primera. Dicho compromiso comenzará a las 16.30 hs. y se disputará en el estadio Julio Humberto Grondona.