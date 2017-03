Macri defendió la política económica Nacionales 17/03/2017 Redacción "Claro que para mucha gente la economía no arrancó, pero hace 20 años que no le arranca", dijo.

Ampliar FOTO NA SALUDOS. Macri estrecha la mano de obreros de Peugeot.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que más allá de que la economía empezó a crecer en el último trimestre del año pasado "para muchos todavía no arranca", pero recordó que hace "20 años" que para esos sectores postergados la situación está complicada. "Claro que, más allá de que la economía empieza a dar sus primeros pasos en la línea del crecimiento, todavía para mucha gente no arrancó, porque hay mucha gente a la que hace veinte años que no le arranca, hace diez que no encuentra una posibilidad", dijo Macri, en una respuesta a las críticas que recibe de la oposición.

El mandatario sostuvo que le "duele" la "dura transición" que están sufriendo quienes tienen que "poner el hombro" para "sacar al país adelante y crecer por décadas", al encabezar un acto en la planta de Peugeot-Citroën en El Palomar, donde la automotriz anunció una inversión de 320 millones de dólares. "Empezamos (hace quince meses) una etapa de transición difícil, dura. A mí me duele y sé que hay mucha gente que está teniendo que poner el hombro en este momento, pero tomamos las decisiones pensando en qué es lo mejor para el futuro", dijo.

El jefe de Estado aclaró que "el gran desafío es multiplicar la confianza y este tipo de desarrollos", como el de la constructora de autos. Al hablar ante los directivos y operarios de la compañía ubicada en el oeste del Gran Buenos Aires, el presidente insistió en que la economía volvió a crecer y se están generando empleos formales.

El mandatario lo adjudicó al "cambio" que significó su llegada a la primera magistratura en diciembre de 2015, desde cuando -admitió- comenzó a vivirse en la Argentina una "dura transición" económica. Macri aseguró que se deben "multiplicar" las inversiones como la anunciada por Peugeot-Citroën, que alcanza los 320 millones de dólares, para generar "trabajo real, productivo y de largo plazo" en la Argentina.

"Mas allá de que la economía empieza a dar sus primeros pasos en la línea de crecimiento mucha gente no arrancó", dijo Macri, pero aclaró que esa gente en realidad no logra salir sobre la línea de flotación desde "hace 20 años".

Macri llegó a El Palomar acompañado por los ministros de Producción, Francisco Cabrera; y de Trabajo, Jorge Triaca, y contó con el acompañamiento del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, a quien le reprochó en tono de broma no haber estado en la firma del acuerdo para mejorar la competitividad automotriz. "Logramos, luego de meses de trabajo, un convenio para el sector automotriz. Nos faltó Caló, no sé, no pudo venir. ¿Estabas preparándote para ir a ver a San Lorenzo, que no anduvo, Caló?", ironizó.