SanCor vendería la empresa luego de la reestructuración

Según medios nacionales, la cooperativa pasará la mayoría de sus activos a una sociedad anónima ya creada.

¿DECISION TOMADA? La cooperativa más grande del país pasaría a ser controlada por alguna multinacional.

Fuentes vinculadas a SanCor señalaron ayer que el destino de la empresa será, finalmente, la venta. Hasta el momento había trascendido el interés de varios grupos internacionales del negocio lácteo en adquirir la compañía. Sin embargo, no se conocía que la misma láctea se pondrá el cartel de venta.

Según medios de alcance nacional la firma “no se va a vender toda, sino una parte”. A la parte que se refiere es a más del 51% de la firma para que el porcentaje sea atractivo para el grupo comprador. Pese que en lo formal no hay una oferta presentada, grupos como Lactalis (Francia), Fonterra (Nueva Zelanda) y Conaprole (Uruguay) ya golpearon las puertas expresando su interés por la empresa. En ese lote algunos suman también a la firma Lala (México).

“Todo dependerá de las negociaciones, pero seguramente será más del 51%; si no, nadie va a agarrar. La idea es vender una parte mayoritaria porque se requiere bastante organización en la parte industrial”, agregó. Precisó que entre los interesados hay “dos en firme”, mientras que también han entrado a consultar bancos de inversión para actuar, esperanzados también en el nuevo contexto para el país. “Creen que esto va a funcionar”, indicó.

Como se trata de una cooperativa, no se puede hacer una venta como tal. Pero para ello el camino es la creación de una sociedad anónima adonde se canalizarán los activos de la firma. Trascendió que ya está creada esa sociedad para utilizar e inclusive habría un primer borrador para el pliego de la venta. En la empresa se están apoyando en el Ministerio de Producción buscando ayuda en la parte financiera, ya que no ven apoyo de los bancos locales por el momento.

Los funcionarios quieren conseguir el acompañamiento tanto de los productores y proveedores de la compañía, como del gremio. En este último caso se entiende precisamente la citación al sindicato lechero. Según trascendió, además de la reprogramación de pagos a los tamberos y el cierre de usinas, SanCor habría propuesto el despido de 1000 empleados y el cierre de plantas que no están operando por la caída de la producción. Sin embargo, según una fuente consultada, ese número podría ser mayor o menor según la evolución de la situación actual, de baja producción.



UNA SEGUIDILLA

DE PARCHES

Desde hace una década la cooperativa viene dependiendo de ayudas externas o medidas extraordinarias. En 2006 recibió el primer aporte millonario, momento en el que unió su destino a la economía venezolana. En aquel momento el Banco de Desarrollo Económico y Social de ese país (Bandes) le presta U$S 135 millones y comenzó una especie de "alianza estratégica", algo a la luz de los hechos terminó siendo un salvavidas de plomo.

A partir de esa alianza con Venezuela se produjo un auge de exportaciones con precios por encima de lo razonable y acuerdos a futuro que avizoraban una larga continuidad del negocio. Esta situación tuvo un final abrupto, en el que se conjugaron la crisis económica de ese país y el cambio de gobierno en Argentina, luego de la salida de Cristina Kirchner, una socia política del chavismo.

Posteriormente, en 2012, la empresa vendió la línea de leche maternizada por U$S 70 millones y el año pasado la línea de productos frescos de postres, yogures y flanes por U$S 100 millones.

Luego de esta última venta, a Vicentín, el gobierno de Macri le entregó a la láctea un préstamo blando de U$S 250 millones.

Todo esto no impidió que SanCor informara a finales de 2016 pérdidas por $ 2.400 millones, vinculadas en parte a la caída de exportaciones a Venezuela y el retraso en los pagos desde Caracas.

Hace semanas pidieron $ 4000 millones al Estado, bajo promesa de reestructuración, les dijeron “ya no más”, aunque más tarde los funcionarios nacionales comenzaron a mostrar interés en sostener la empresa.

Ahora parece que la decisión está tomada.