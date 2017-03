Desempleo de 7,6% en el cuarto trimestre

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La desocupación descendió al 7,6% en el cuarto trimestre de 2016, al mostrar una desaceleración respecto del 8,5% del tercer trimestre, informó ayer el INDEC, aunque aclaró que la baja se produjo porque "menos gente salió a buscar trabajo" y eso hizo caer el índice. Es decir, la baja detectada en el desempleo no fue porque se crearon más empleos sino porque más personas sin ocupación dejaron de buscarlo, en lo que se conoce como "efecto desaliento".

El organismo estimó que hay 937 mil personas desocupadas y 1,2 millones con problemas de empleo o subocupada en los aglomerados relevados, que no reflejan la totalidad del país, sino la mayor parte. Proyectado a todo el país, son 1,4 millones de desocupados, de los cuales 500.000 viven en el conurbano.

Así, en su informe el INDEC aclara que los resultados del cuarto trimestre "no presentan diferencias estadísticas significativas en el empleo con relación al trimestre anterior". Es que el organismo explicó que bajaron la tasa de desocupación y de actividad "por refugio en la inactividad", es decir, hubo menos gente que salió a buscar trabajo, lo que incide en el registro de desempleo. La aclaración del organismo agrega que "en el cuarto trimestre en 22 de los 31 distritos relevados se mantiene la actividad, el empleo y la desocupación sin cambios estadísticamente significativos".

La subocupación se ubicó en el 10,3%, levemente por arriba del 10,2% en el tercer trimestre. La subocupación demandante, es decir personas que trabajan menos de 35 horas semanales se ubicó en el 7,2% por encima del 7% del tercer trimestre, y la no demandante registró 3,1%, levemente por debajo del 3,2% de la anterior medición.

El INDEC también señala que entre la población que tiene trabajo, los que salieron a buscar trabajo para mejorar su situación o por otros motivos fue del 14,6%. En tanto, la tasa de actividad se ubicó en el 45,3%, mientras la de empleo fue del 41,9% y se ubicó por debajo del 42,1% del tercer trimestre del 2016.

Mar del Plata fue el distrito con mayor índice de desempleo con un 10,6%, mientras que el que tuvo el registro más bajo fue el de Viedma-Carmen de Patagones con un registro de 0,8%, el único cuyo relevamiento fue menor a un dígito.