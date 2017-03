Entre el descuento de días y la confianza en arreglar Locales 17/03/2017 Redacción El Gobierno de la Provincia mostró dos caras respecto a las diferencias con los maestros. Mientras que el gobernador Lifschitz se mostró esperanzado en cerrar un acuerdo la semana próxima -hoy los convocarían para el lunes-, el ministro de Gobierno Farías anticipó que de seguir los paros, descontarían los días. Ayer hubo una clase abierta en la Plaza 25 de Mayo.

Ampliar FOTO CENTRO DE ESTUDIANTES DEL ISP Nº2 EN LA PLAZA./ Unas 40 personas participaron ayer de la clase abierta.

Palo y zanahoria. Esa parece ser la estrategia pensada por el Gobierno Provincial para encarar el próximo tramo de la negociación con los docentes, luego de que culminara en la jornada de ayer un paro de 48 horas, dispuestas por CTERA.

Mientras que el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dijo que espera la semana próxima alcanzar un acuerdo con los gremios docentes santafesinos AMSAFE y SADOP, el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, dijo que parecían "un exceso" los paros por cuestiones nacionales y que descontarían los días si siguen las medidas de fuerza.

"Espero que durante la próxima semana pueda avanzar en un acuerdo con los gremios docentes", sostuvo el mandatario en declaraciones a la prensa, sin dar detalles de cuál será la propuesta que hará a los maestros santafesinos. Al menos, se estima que presentarán el 21% que ya fuera rechazada por ATE y UPCN. Otra posibilidad es que el lunes mejoren aún más la propuesta y que luego sea trasladada a los otros gremios de la administración central.

Lifschitz objetó la decisión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de otorgar un premio por "presentismo" a los docentes que no adhirieron al paro en medio del conflicto por salarios con los gremios del sector, al sostener que hay que "ser respetuosos de la libertad sindical y el derecho de huelga". "En el corto plazo puede tener alguna efectividad para romper la unidad de los trabajadores docentes y quebrar la huelga, pero en el largo plazo no son medidas adecuadas", sostuvo.

"El tema docente en particular está muy cruzado por la discusión nacional. El gobierno trató de evitar que se nacionalizara la discusión al no convocar a las paritarias nacionales y finalmente el efecto ha sido prácticamente el mismo: ha nacionalizado, hay convocatoria de paros de los gremios nacionales que impactan en Santa Fe, pero nosotros aquí tenemos un buen nivel de diálogo con los distintos sectores gremiales", agregó.

Un camino diferente fue el que transitó el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado Pablo Farías. Señaló ayer (al igual que lo hiciera la Ministra de Educación, Claudia Balagué hace algunos días) que "si bien aún no llegamos a un acuerdo, nosotros tenemos un marco de diálogo abierto. Nosotros vamos a convocar a los docentes para el día lunes".

"Ahora, nosotros vamos a descontar los días de paro si las medidas de fuerza continúan. Ya nos parecen un exceso las medidas de fuerza vinculadas al conflicto nacional", advirtió el jefe de la cartera política provincial en declaraciones a LT10.

Además, Farías agregó que "la situación de Santa Fe es distinta porque hicimos ofertas importantes, que merecen ser contempladas".

Finalmente, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado remarcó que "nosotros vamos a realizarle una oferta a los docentes cuando terminen las medidas de fuerza. Nosotros entendemos que los gremios tienen derecho a la huelga pero esto tiene sus límites. Cuando ya no hay razonabilidad, el Estado tiene derecho a descontar los días no trabajados".



CLASE ABIERTA

Ayer se concretó una "Clase abierta" en la plaza 25 de Mayo, organizado por el "Centro de Estudiantes ISP2", "Agrupación Encuentro Estudiantil", "Agrupación El Impulso", "Partido Obrero", "Movimiento Popular Patria Grande, Rafaela". Participaron unas 40 personas. La próxima semana se realizará otra medida de iguales características.

Hugo Acuña, de la Agrupación docente "4 de Abril" -otro de los organizadores-, indicó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena 94.5 Mhz) que "vemos una estrategia por parte del Gobierno nacional y provincial de enfrentarnos con la comunidad. Lo que nosotros proponemos es estrechar los vínculos con ellos. Lo hicimos la semana pasada con una volanteada y ahora con esta clase abierta. La idea es que todos los que concurran podamos reflexionar sobre el sistema educativo en general. La verdad es que la interacción es muy buena".