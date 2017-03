Panorama Político Locales 17/03/2017 Redacción Leer mas ...

PREPARADOS,

LISTOS... YA

Se confirmó en forma oficial que los santafesinos deberemos votar el 13 de agosto y el 22 de octubre para elegir autoridades comunales, concejales, intendentes y diputados nacionales. Un día después de que la Cámara Nacional Electoral aprobara las fechas de realización de las próximas elecciones nacionales, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, firmó el decreto que establece el cronograma electoral para la Provincia y que fija la simultaneidad de los comicios.

El domingo 13 de agosto serán las primarias mientras que el 22 de octubre las generales. Eso sí otra vez habrá que votar mediante dos sistemas, esto es con lista única para las elecciones provinciales y boleta para las legislativas nacionales, por lo tanto habrá dos urnas en cada mesa.

En el caso de Rafaela, se deben elegir cinco nuevos concejales porque a fin de año terminan los mandatos de los peronistas Jorge Muriel y Marcelo Lombardo, el macrista Lalo Bonino, el radical Germán Bottero y la socialista Natalia Enrico. Hasta el momento, Bonino y Enrico tienen resuelto buscar la reelección al igual que Muriel, aunque en este caso nadie puede asegurar en qué lugar de la lista estará. Además, Santa Fe debe elegir 9 diputados nacionales.



LIFSCHITZ Y EL

FRENTE RENOVADOR

El gobernador Miguel Lifschitz ratificó que el Socialismo concurrirá a las urnas en el marco del Frente Progresista en Santa Fe y evaluó que "difícilmente" la alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer "se pueda trasladar a todo el país". "Difícilmente se pueda trasladar a todo el país la unión de Stolbizer con Massa", consideró Lifschitz, quien explicó que su idea es "ir al proceso electoral con el Frente Progresista", que componen el Socialismo y la UCR.

En declaraciones a Radio Rivadavia esta semana, el mandatario santafesino consideró que "el peronismo siempre fue diez peronismos" y que cuando esa fuerza política "logra un líder, se alinea rápidamente". "Después del menemismo, del kirchnerismo, hoy no se sabe qué sector representa al peronismo", explicó el gobernador de Santa Fe.

Sobre su relación con el Gobierno nacional, afirmó que "es buena", aunque manifestó sus "dudas de que en las decisiones finales (del Gobierno) este presente la mirada de quien piense distinto". Además, se preguntó si "este gobierno cree realmente en el desarrollo de la industria" y evaluó que "no hay acciones suficientes como para mostrar un modelo industrial". "La industria es clave para pensar en un país con desarrollo", sostuvo además el gobernador de Santa Fe.



AMALIA GRANATA

VIENE A RAFAELA

Aún no lo confirmaron los dirigentes del Frente Renovador de Rafaela, pero al menos figura en un borrador: el jueves de la próxima semana la modelo y periodista rosarina, Amalia Granata tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa en el Hotel Toscano para hablar de su eventual candidatura a diputada nacional por Santa Fe.

El año pasado su nombre se había asociado a espacio del Frente Renovador que tiene como referente al arquitecto y empresario rosarino Guillermo Chort y que, en Rafaela, tiene como dirigente a Julio Condrac. Pero luego puso pausa para dedicarse de lleno a su embarazo: el 14 de diciembre fue mamá de Roque. Y ahora retornó a la actividad periodística junto Marcelo Polino. En su twitter se pueden apreciar pistas sobre su interés en la actualidad santafesina, ya que por ejemplo reflejó la crítica situación de la localidad de Centeno a partir de la paralización de la planta de SanCor.

En el Frente Renovador, el diputado nacional Alejandro Grandinetti postula como candidato a Eduardo Romagnoli. Y el sector de Chort también se organiza para disputar espacios.



EL PJ SE

DESPEREZA

El peronismo de la ciudad y la región quedó muy conforme con el nivel de convocatoria del encuentro realizado el viernes pasado en la sede de la UOM en Bella Italia. Como un equipo que sale de memoria, Omar Perotti, Luis Castellano, Alcides Calvo y Roberto Mirabella encabezaron la jornada convocada para renovar el listado de temas que no debe faltar en la agenda política y de gobierno de la región. Y obviamente que gran parte de los miembros del gabinete municipal se repartió en las distintas mesas de discusión que se formaron en el amplio salón de los metalúrgicos.

Como la convocatoria era amplia y abierta a independientes y otros sectores políticos, entre tantos asistentes se lo pudo ver a Hernán Camusso, el responsable de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Rafaela que en las últimas elecciones compitió desde el Frente Renovador. Sin embargo, desde hace un tiempo mantiene un fluido diálogo con el intendente Castellano. También estuvo Hugo Cossa, referente de Defensa Civil que alguna vez fue colaborador de la radical Beatriz Fontanetto -fue concejal y diputada nacional- y posteriormente se enroló en el espacio liderado por el ex intendente, Ricardo Peirone. El decano de la UTN Facultad Regional Rafaela, Oscar David, fue otro de los que se dejó ver haciendo aportes en este encuentro, el primero de una serie de reuniones que busca movilizar al peronismo con miras a las elecciones legislativas de agosto y octubre. Al mismo también había sido invitada la agrupación "La 24 de Febrero", que tiene entre sus máximos dirigentes a Leonardo "Tati" Parra.



FUNCIONARIOS

QUE SE VAN

Tras las abundantes lluvias de principios de año que derivaron en una importante inundación en toda esta zona, el santafesino Roberto Porta fue renunciado por el gobernador Miguel Lifschitz y debió dejar el área de Recursos Hídricos, siendo reemplazado por Juan Carlos Bertoni. En tanto, el trágico accidente de dos colectivos de la empresa de transporte de pasajeros Monticas, que dejó un saldo de 13 muertos, también obligó al Gobierno provincial a remover a un funcionario. El subsecretario de Transporte Gustavo Peirone dejó el cargo que ahora ocupa Héctor Zanda.

El debate político que ahora tiene foco a la Legislatura dejó en evidencia que en la Provincia, de las 55 empresas que operan en el sistema de transporte interurbano, 53 lo hacen con permisos precarios. Y además que el organismo de control cuenta con apenas 29 inspectores para monitorear a las empresas, 10 de ellos en Rosario y apenas 2 en Rafaela, aunque Venado Tuerto está peor, no tiene ninguno.

Para recuperar la iniciativa, esta semana el gobernador Lifschitz, hizo anuncios para dinamizar la política para el sector, ofreciendo créditos a las empresas para que financien la modernización de su flota a la vez que impulsa una nueva ley para regular el funcionamiento del sistema.

Lo que cuenta es que en poco más de dos meses, la Provincia debió reemplazar a dos de sus funcionarios de nivel medio.



¿CONTRAATAQUE?

En este marco de un año electoral, el Gobierno santafesino presentó esta semana con bombos y platillos el decreto firmado por Lifschitz para que la Provincia se constituya en querellante en la causa reabierta en la órbita de la Justicia federal que debe determinar si hubo delito en el proceso de privatización del ex Banco Provincial.

Y ayer la Juventud Peronista de Rafaela difundió un documento en el que se pregunta si la decisión del Gobernador es una oportunidad para saber la verdad u oportunismo político. "No podemos entonces evitar preguntarnos qué pensará de sus correligionarios Hermes Binner y Antonio Bonfatti, quienes en los años 2009 y 2014, respectivamente, le extendieron el status de agente bancario oficial de la Provincia al privado Nuevo Banco de Santa Fe, mediante decreto y sin pasar por la Legislatura. ¿No tuvieron los ex gobernadores la posibilidad de pedir la reapertura de la causa en aquel entonces?", señaló.