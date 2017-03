Unión recibe a Humberto en el inicio del Apertura

Con Unión de Sunchales vs Argentino de Humberto se abre esta noche, desde las 22, la primera fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Dicho compromiso, que se jugará en la ciudad del ‘Cañón’ contará con el arbitraje principal de Raúl Rodríguez, quien estará acompañado por N. Ercole y A. Estejema.

Los de Humberto son uno de los que vuelven al principal grupo liguista, logrando el ascenso en 2016 junto a La Hidráulica de Frontera.

Vale recordar que en esta temporada 2017 el torneo de la Primera A tendrá catorce equipos, habrá un descenso (el peor promedio) y el penúltimo, de los promedios, jugará una promoción ante el perdedor de la final por el ascenso de la Primera B.

El programa completo de la primera fecha: Hoy: 22 hs.: Unión de Sunchales vs Argentino de Humberto. Domingo: 16.00 hs.: Ben Hur vs. Peñarol, Atlético de Rafaela vs. Deportivo Libertad, Florida de Clucellas vs. La Hidráulica de Frontera, Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio; 17.00 hs.: Sportivo Norte vs. Deportivo Ramona.