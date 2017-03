Atlético, por el pasaje Deportes 17/03/2017 Redacción BASQUET

Ampliar FOTO ARCHIVO EN EL CASARIN. La Crema buscará clasificar a los play offs.

La 14ª y última fecha de la fase clasificatoria de la Liga Provincial Copa Santa Fe tendrá este viernes su epicentro, donde se definirán los últimos tres clasificados, se ordenarán los grupos y luego se organizará la tabla general de la que salen los cruces de primera ronda de playoffs, donde clasifican los 5 primeros de cada grupo y el mejor sexto.

Los clasificados de la zona A son Atlético San Jorge, Atalaya, El Tala y Colón de San Justo, mientras que los de la B son Firmat, Atlético Sastre, Sportivo Suardi y Temperley, en tanto que por la C ya aseguraron pasaje Santa Paula, Sport, Ceci, Rivadavia y Sportsmen. Hay tres lugares en juego. Ampliando la nota, la fecha final y tablas.

En este sentido, Atlético de Rafaela, que marcha 6º en la Zona A, intentará alcanzar uno de esos tres cupos cuando reciba esta noche, desde las 21:30 en el Lucio Casarín, a Atalaya de Rosario, uno de los que ya aseguró su pasaje a la próxima instancia. Los árbitros del encuentro serán Valentín Soldano y José Luis Rodríguez. La Crema pugna por el quinto lugar en su grupo y está bien parada para poder lograrlo. Pero para ello, deberá ganar hoy y esperar una caída de los santafesinos. Igualmente, el elenco de Gerardo Velazco podría ser el mejor sexto, ya que los otros pretendientes a ocupar esa plaza son, por la Zona B, Talleres o Brown de San Vicente, o por la Zona C, Racing de San Cristóbal.



EL ULTIMO DEL “9”

Por su parte, en el mismo horario, 9 de Julio, que ha perdido todos sus partidos, jugará esta noche su último encuentro cuando visite a Santa Paula de Gálvez, uno de los punteros de la Zona C.



LA PROGRAMACION

El programa de la 14ª fecha de la Liga Provincial, que se disputará íntegramente este viernes, es el que se detalla a continuación:

Zona A: a las 21:30, Gimnasia vs. San Jorge; Atlético Rafaela vs. Atalaya; Colón SJ vs. San Lorenzo y Adeo vs. El Tala.

Posiciones: San Jorge 25 puntos; Atalaya y El Tala 22; Colón SJ y Gimnasia SF 19; Atlético 18; Adeo 16 y San Lorenzo 15.

Zona B: Temperley vs. Firmat; Sp. Suardi vs. Atlético Sastre; Brown vs. Cacu y Colón SF vs. Talleres.

Posiciones: Firmat 23 puntos; Sastre y Suardi 22; Temperley 20; Talleres y Brown 18; Colón SF 17; Cacu 16.

Zona C: Santa Paula vs. 9 de Julio; Racing vs. Sport; Unión SG vs. Rivadavia y Sportsmen vs. Ceci.

Posiciones: Sport y Santa Paula 24 puntos; Ceci 21; Sportmen y Rivadavia 20; Racing SC 18; Unión SG 16; 9 de Julio 13.

Los ubicados del 1° al 5° en cada zona más el mejor sexto clasifican a playoffs. Se ordenarán del 1 al 16 por mérito deportivo (por ejemplo, los primeros de cada zona ocuparán los lugares 1, 2 y 3, mientras que el mejor sexto es el 16°).

Octavos de final: Jugarán 1 vs. 16, 2 vs. 15, 3 vs. 14, 4 vs. 13, 5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10 y 8 vs. 9. Al mejor de tres 24 y 31 de marzo, 7 de abril.

Cuartos de final: los ganadores se reordenan según la general. Jugarán al mejor de tres los días 12 de abril, 16 de abril, 21 de abril.

Semifinales: se ordenan según la general y será al mejor de tres 28 de abril, 5 de mayo y 12 de mayo.

Final: será al mejor de cinco 19 de mayo, 21 de mayo, 25 de mayo, 28 de mayo y 2 de junio.