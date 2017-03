El fixture del Preparatorio Deportes 17/03/2017 Redacción Leer mas ...

La Asociación Rafaelina de Básquet dio a conocer el fixture correspondiente al Torneo Preparatorio 2017, esta tradicional competencia que en los últimos años abre la temporada oficial en Primera División.

Con cambios menores con respecto a las ediciones anteriores, ya que no habrá cruces interzonales, el torneo comenzará el viernes 24 de marzo y la fase de grupos tendrá seis partidos. Posteriormente se darán los cruces de cuartos de final en play offs, al mejor de tres partidos, y de allí saldrán los clasificados al Súper 4, el cual ya tiene días y sede confirmado: 26 y 28 de mayo en El Coliseo del Sur.

La Zona "A" estará integrada por Unión de Sunchales, Independiente, Argentino Quilmes y Sportivo Ben Hur, mientras que la "B" la conformarán Atlético, Libertad, 9 de Julio y Peñarol. El fixture de la fase de grupos es el siguiente:



ZONA A

Primera fecha (24/03): Unión vs. Quilmes y Ben Hur vs. Independiente.

Segunda fecha (31/03): Quilmes vs. Ben Hur e Independiente vs. Unión.

Tercera fecha (07/04): Ben Hur vs. Unión y Quilmes vs. Independiente.

Cuarta fecha (21/04): Independiente vs. Quilmes y Unión vs. Ben Hur.

Quinta fecha (28/04): Unión vs. Independiente y Ben Hur vs. Quilmes.

Sexta fecha (05/05): Quilmes vs. Unión e Independiente vs. Ben Hur.



ZONA B

Primera fecha (24/03): 9 de Julio vs. Libertad y Atlético vs. Peñarol.

Segunda fecha (31/03): Peñarol vs. 9 de Julio y Libertad vs. Atlético.

Tercera fecha (07/04): Libertad vs. Peñarol y 9 de Julio vs. Atlético.

Cuarta fecha (21/04): Atlético vs. 9 de Julio y Peñarol vs. Libertad.

Quinta fecha (28/04): 9 de Julio vs. Peñarol y Atlético vs. Libertad.

Sexta fecha (05/05): Peñarol vs. Atlético y Libertad vs. 9 de Julio.



PLAY OFFS

Los cuartos de final serán al mejor de tres partidos los días 12, 18 y 22 de mayo. Los cruces se darán de la siguiente manera:

* Primero Zona "A" vs. Cuarto Zona "B".

* Segundo Zona "A" vs. Tercero Zona"B".

* Primero Zona "B" vs. Cuarto Zona "A".

* Segundo Zona "B" vs. Tercero Zona "A".



SUPER 4

Las semifinales en el Coliseo del Sur se jugarán el viernes 26 de mayo, mientras que la Final y el partido por el tercer puesto irá el domingo 28, ambas jornadas en El Coliseo del Sur de Sportivo Ben Hur.