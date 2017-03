EE.UU. posterga ingreso de limones argentinos Nacionales 17/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El gobierno de los Estados Unidos volvió a postergar ayer la definición sobre el ingreso de limones argentinos a ese país, al menos hasta que asuman las nuevas autoridades del Departamento de Agricultura (USDA). Así lo confirmaron fuentes oficiales a NA, al aclarar que "no se trata de un plazo de 30 días como trascendió, sino que depende de cuándo pongan en funciones a los responsables del Departamento de Agricultura" y revelaron que la comunicación ni siquiera no fue "formal".

La semana próxima se cumplía el plazo de dos meses que los funcionarios de Donald Trump habían puesto en enero como período para definir las exportaciones argentinas de limones a Estados Unidos, pero el tema -clave para los productores locales a provincias como Tucumán- se volvió a postergar.

Las mismas fuentes confirmaron que la situación es "seguida de cerca" por el Ministerio de Agroindustria que conduce Ricardo Buryaile, y la Agregaduría Agrícola de la Argentina en Washington y hay un fuerte trabajo de la embajada en Estados Unidos para destrabar el tema.

La autorización de las importaciones de limones fue publicada por el USDA/APHIS el 23 de diciembre de 2016, a fines del gobierno de Barack Obama y debía entrar en vigencia el 23 de enero de 2017. Pero la autorización fue originalmente postergada hasta el 27 de marzo de 2017 debido a una decisión general que realizó Trump el día de su asunción, mediante la cual postergó 60 días todas aquellas normas publicadas por Obama que aún no habían entrado en vigencia.



DECEPCION EN TUCUMAN

Productores tucumanos de citrus se mostraron "decepcionados" con la nueva postergación del ingreso de limones argentinos a Estados Unidos decidido y advirtieron que se trata de una "marcha atrás en la expectativa de negocios". Así lo consignó Roberto Sánchez Loria, presidente de la Asociación Tucumana del Citrus (ATC), al advertir que el inicio de la campaña 2017 exportadora en Tucumán de limones frescos comienza en las próximas semanas.