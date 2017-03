Crossland X: primer Opel de PSA Automotores 17/03/2017 Redacción Leer mas ...

El Crossland X no sólo es el "sustituto" del monovolumen compacto Meriva y primer Opel tras la compra de la marca por el grupo francés PSA. Es un coche que marca cierta inflexión en el grupo, pues según sus directivos entra en un segmento de mercado, el de los todoterreno compactos, en rápida expansión. Este modelo puede proporcionarles muchas alegrías en cuanto a ventas, pues se sitúa en un segmento que si en 2010 no contaba ni siquiera con 10.000 unidades matriculadas, estas ascendieron a 113.000 durante el pasado 2016.

No obstante, aunque entre a formar parte de los todoterreno del segmento B, no contará con la opción de montar la tracción 4x4, como sí lo hace su "hermano" Mokka. A cambio, sus rasgos estéticos le avalan con su elevada posición de conducción, llantas de hasta 17 pulgadas y un tamaño compacto de 4,21 metros (es algo más pequeño que el Mokka en todas sus cotas), en el que la marca ha maximizado con éxito el espacio interior. Parte de ese éxito se debe a su modularidad, pues la segunda línea de asientos se desplaza hasta 15 cm para ajustar el baúl o bien el espacio para las piernas de los pasajeros traseros.

En cambio los asientos delanteros tienen una amplitud considerable. Sus asientos, son los ya conocidos ergonómicos de la marca certificados por la agencia AGR, muy cómodos y que sujetan muy bien.

En el interior destacan su elegancia y buenas finalizaciones, con materiales muy aceptables ambiente moderno. Su pantalla táctil de ocho pulgadas es fácil de leer al estar en posición elevada. Cuenta con wifi, OnStar y acepta conexión con Apple CarPlay y Android Auto. Y hablando de modernidades, tiene un completísimo arsenal de ayudas a la conducción, como el avisador de colisión frontal y detector de peatones, aviso de cambio de carril, reconocimiento de señales, e incluso avisador de fatiga.

Además cuenta con proyector de información ('head up display'), luces LED, cámara de visión trasera de 180º para controlar los laterales traseros, sensor de ángulo muerto, cargador inalámbrico para móviles y sistema de aparcamiento sin manos. Contará con tres niveles de equipamiento denominados Expression, Selective y Excellence.En cuanto a motorizaciones, su gama incluirá tres motores a gasolina de 1.2 litros con 81 caballos, 110 caballos y 130 caballos, además de dos diésel de 1.6 litros de capacidad y 99 caballos y 120 caballos de potencia. En septiembre el 1.2 de 81 caballos a gasolina tendrá una versión que podrá alternar su funcionamiento con gasolina o bien con gas (GNC). (Fuente: El Mundo Motor).