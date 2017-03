Diego con "tapones de punta"

Ante la posibilidad de hacerse cargo de las Secciones de fútbol del país, Marcelo Tinelli fue a "meterse en clima" y en ese marco la víspera habló con el "Patón Bauza.



A la distancia, ya que se encuentra en Corea, el exastro munfial del fútbol Diego Maradona no tardo en salir con "los tapones de punta" contra el vicepresidente de San Lorenzo, y famoso conductor de la TV nacional.



"Me enteré de que hay gente nueva que asumió el cargo sin que lo nombrara el presidente de la AFA. ¿Las elecciones no eran el 29 de marzo? Este señor arrancó con las reuniones y llamados por su cuenta", disparó Diego contra Tinelli aunque sin nombrarlo.



"El cholulaje y las ganas de estar cerca de los jugadores de este personaje hacen que deje tirados a sus aliados. Es lógico, el que traiciona una vez, traiciona siempre", agregó el excapitán y técnico de la Selección Argentina.



SIN IMPEDIMENTO



Por otra parte, una fuente consultada por Diario Popular reveló que aunque Tinelli no integre el futuro Comité Ejecutivo de AFA, igual podrá cumplir su tarea con la Selección