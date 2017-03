Movilizados, docentes cumplen la primera jornada del paro Locales 16/03/2017 Redacción Hoy tampoco habrá clases en las aulas de la Provincia. "Creemos que la lucha es una sola y es la de todos los trabajadores", plantearon como consigna la mayoría de los secretarios generales que participaron de la movilización.

Ampliar FOTO PRENSA AMSAFE MARCHA./ Los docentes realizaron un acto frente al Ministerio de Educación de la Provincia.

Maestros estatales y privados marcharon ayer bajo la lluvia hacia el Ministerio de Educación santafesino, para reclamar una nueva oferta salarial por parte del gobierno provincial e insistir con el pedido nacional de que se reabra la paritaria federal.

Al igual que los docentes de todo el país, se inició una nueva medida de fuerza que se extiende hasta hoy, en la segunda semana con paros en el marco del plan de lucha dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA, indicó a los medios de comunicación que “hoy paramos y nos movilizamos en todo el país: en lo provincial, porque no hemos tenido nueva propuesta, sólo la del 19,5% en dos cuotas que fue rechazada; y en lo nacional, porque tenemos conflictos en 20 provincias producto de que no ha habido ofertas que superen ese porcentaje. La situación es grave porque ayer en Buenos Aires la Policía hizo un operativo para pedir datos filiatorios de docentes que estaban parando”.

La dirigente nacional añadió que “los funcionarios provinciales deberían estar preocupados, peleando fondos para las provincias, porque si la Ley de Financiamiento se deja de cumplir, las partidas para la educación van a ser menos. Para dar un ejemplo, en Santa Fe el año pasado por Incentivo Docente llegaron más de 700 millones de pesos. Que explique el gobierno provincial qué va a pasar si esa plata no llega”.

En tanto, la titular del SADOP Santa Fe, Patricia Mounier, destacó que “hemos decidido movilizarnos en conjunto para demostrar en la calle lo que estamos reclamando: seguimos teniendo la propuesta inicial del 19,5% y estamos esperando una nueva convocatoria. Entendemos que la provincia debe mejorar cuantitativa y cualitativamente la oferta”.

En cuando a la negociación provincial, mientras el gobierno de Miguel Lifschitz realizó una nueva oferta del 21% a los gremios estatales -que ya fue rechazada-, a los docentes en paro solamente les planteó la propuesta original del 19,5% y una reunión técnica que se llevó a cabo este lunes, sin avances. Según trascendió, desde el Ejecutivo santafesino tienen la intención de convocar nuevamente a paritarias este viernes para tratar de resolver el conflicto salarial tanto con los sindicatos docentes como con los de la administración pública.

En este sentido, ya está prevista una nueva huelga para el martes 21 y miércoles 22 con el fin de llevar a cabo la Marcha Federal Educativa. A la medida de fuerza de los maestros nucleados en AMSAFE, UDA y SADOP, se sumaron los profesores universitarios de la Conadu Histórica -con su sindicato de base Adul en la ciudad-, y FAGDUT, que representa a los profesores de universidades tecnológicas.



ATE Y UPCN

Además del paro docente, en la jornada de ayer los organismos que dependen del Gobierno de la Provincia no prestaron servicio en ninguno de los niveles de la administración pública, en razón del paro de 24 horas dispuesto por los gremios UPCN y ATE, en disconformidad con la oferta de un incremento salarial del gobierno, del 21% a pagar de manera desdoblada.