Designaron a Diego Vigo como el nuevo fiscal regional de Rafaela

Diego Vigo es el nuevo fiscal regional de Rafaela, según los pliegos que elevó a la Legislatura el gobernador de nuestra provincia, Miguel Lifschitz. Vigo reemplazará a Carlos Arietti, quien calificó en primer lugar para la Fiscalía Regional de Santa Fe.

Por otro lado, también fue designada la Dra. Estrella Moreno Robinson a cargo de la Defensoría Regional de nuestra ciudad.

También fueron enviados a la Legislatura los pliegos correspondientes a los cargos de Defensor General, Fiscales Regionales, Defensores Regionales y Auditor General del MPA, que fueron electos por los respectivos concursos y por el trabajo del Consejo de la Magistratura.

La decisión tomada por el Gobernador ha privilegiado, en este especial concurso donde se designan las autoridades más importantes del nuevo sistema acusatorio penal, el respeto a la decisión de cada uno de los jurados, enviando a la Legislatura una propuesta que incorpora a quienes obtuvieron el primer lugar en los respectivos órdenes de mérito. Habiendo tomado ese criterio en el momento mismo en que se pusieron en marcha los referidos concursos como una actitud de respeto a la decisión, a la propuesta y a la evaluación que realizan los jurados en cada uno de los casos.

El Gobernador asume que se trata de concursos absolutamente transparentes, con tres jurados que representan a los Magistrados, a los Colegios de Abogados y a las Universidades Públicas de todo el país, que se sortean de una lista que previamente las instituciones representativas de cada uno de esos tres sectores han enviado.

Por lo cual, hay absoluta garantía de la independencia de criterios de los jurados, de la autonomía respecto del poder político a la hora de formular los exámenes, las entrevistas y luego producir el orden de mérito en función de los resultados de esas evaluaciones.

Por tal motivo, el criterio asumido en esta oportunidad por el Sr. Gobernador es respetar el veredicto de los jurados, no habiendo en ninguno de los casos razones suficientemente importantes que justifiquen alterar el criterio expuesto. A partir de ahora es una tarea de la Legislatura analizar los pliegos de cada uno de los propuestos y tomar la decisión final sobre el particular.

No se envía la propuesta de Fiscal y Defensor Regional de Venado Tuerto, porque aún no vencen, ni el Fiscal Regional de Reconquista cuyo concurso está aún en trámite.