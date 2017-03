Las oportunidades que ofrece la asociatividad al comercio Locales 16/03/2017 Redacción Una importante delegación rafaelina participó del encuentro anual internacional, donde se compartieron distintas experiencias y se pudieron recoger diversos conceptos esenciales para el comercio.

Ampliar FOTO PRENSA CCIRR APERTURA. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de Buenos Aires, participó de la apertura del evento.

Por Gonzalo Rodríguez (Enviado especial a la CABA). - Con la organización de la Federación de Centros Comerciales Abiertos, integrante de la red de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, ayer se realizó el 11° Foro Internacional sobre Centros Comerciales a Cielo Abierto. En el complejo que el Centro de Empleados de Comercio posee en Parque Norte, comerciantes de todo el país participaron de una serie de charlas que acercaron ideas, innovaciones y experiencias de distintos lugares.

La delegación del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región estuvo encabezada por José Frana, presidente de la Comisión de Comercio y Servicios de Rafaela, e integrada por representantes de distintos rubros comerciales de la ciudad, entre ellos integrantes de Paseo del Centro, el emprendimiento que se erige dentro de los parámetros de los “cielos comerciales a cielo abierto”.

En el panel de apertura estuvieron Osvaldo Cornide, presidente de CAME, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejo Tarrío, consultor del Programa de Desarrollo de Pymes en Centro Comerciales a Cielo Abierto (PROCOM) y Cristian Bauab, legislador porteño.

En primer lugar Cornide recibió a los casi 2.000 participantes del seminario, quien con sus palabras revalorizó la función y preponderancia del comercio minorista en nuestro país. Además expresó que "uno lucha contra intereses comerciales muy fuertes", al recordar que desde hace 15 años CAME está abocada al desarrollo de los CCCA.

Por su parte Rodríguez Larreta hizo hincapié en las medidas que se vienen desarrollando desde su gobierno para beneficiar al sector. “Venimos trabajando bien con el tema de la venta ambulante ilegal, sin ir más lejos hay que tomar los datos que publica FECOBA (Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires). El año pasado hubo una caída significativa, se puede volver a caminar por la ciudad, la mitad de los comerciantes me decían que no lo podían creer, que nunca se iba a poder hacer” puntualizó el funcionario del PRO.

Además Larreta manifestó que están “trabajando para dejar por ley un presupuesto asignado para los centros comerciales de la Ciudad. La idea es ir recuperando los CCCA para que vendan más, porque eso es trabajo”. En ese sentido informó que este año, el Gobierno de la Ciudad proyecta realizar obras en 15 centros comerciales a cielo abierto, además de mejoras en veredas e iluminación en la Avenida Avellaneda, donde se encontraban los “manteros”.

Por otra parte Cornide enfatizó el compromiso por la rebaja de los aranceles de las tarjetas de crédito y débito, y aseguró que continúa el diálogo con diputados, senadores y el gobierno nacional. "Estamos cerca de un acuerdo", dijo el dirigente.



NUEVO MEDIO DE PAGO

Una de las iniciativas del Foro, como dijo Cornide, tuvo que ver con la intención de resolver la problemática del costo financiero. Bajo estos parámetros disertaron funcionarios del Banco Central (BCRA), quienes informaron sobre el impulso que se pretende dar a nuevos medios de pago gratuitos y de bajo costo, María Eugenia Limeres, subgerente de Sistema de Valores de la entidad, contó sobre la habilitación de un canal denominado “Plataforma de Pagos Móviles”. Se lanza entonces el Pago Electrónico Inmediato, con la ventaja con respecto a los medios tradicionales es que no tiene costo hasta los $ 208.000 mensuales. El mismo no tiene retención de IVA ni de Ganancias, con lo cual la operación se acredita en el momento de la venta.

La comunicación de la plataforma se realiza mediante la red Banelco y la red Link y las modalidades de cobro son a través del pos móvil y el “botón de pago”, vía web o redes sociales. Para el caso del posnet la gestión debe hacerse ante las entidades financieras, situación que tiene un cargo a partir de la compra del equipo. Luego se debe operar en Todo Pago (www.todopago.com.ar), se procede a la configuración del pos, se conecta con la aplicación para celular (Todo Pago M-Pos) que permite el direccionamiento de los fondos y queda operable.

Limeres puntualizó que “es una buena herramienta para que puedan operar ya que no está alcanzado por la ley de tarjeta de crédito. No se cobran comisiones sobre estas operaciones ya que la transferencia es inmediata”.