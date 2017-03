Experiencias comerciales que pueden replicarse en Rafaela Locales 16/03/2017 Redacción Innovación, tecnología, sustentabilidad son conceptos que se repitieron en el desarrollo de los distintos ejemplos de centros abiertos expuestos. Herramientas que pueden, o deben, ser tenidas en cuenta para mejorar la competitividad en nuestra ciudad.

Por Gonzalo Rodríguez (Enviado especial a la CABA). - Uno de los propósitos del Foro sobre Centros Comerciales Abiertos (CCA) es acercar a los representantes de asociaciones de nuestro país distintas experiencias, tanto nacionales como internacionales. El intercambio permite reconocer la participación de las entidades empresarias en los procesos de dirección y gestión de los CCA.

Dentro de estos parámetros, disertaron algunos funcionarios que se refirieron al liderazgo político de los Municipios y su involucramiento en el desarrollo de los centros.

Uno de los modelos desarrollados fue el de Torremolinos, de la región de Andalucía en España. El alcalde quien se refirió a proyecto donde a partir del factor turístico se está reconvirtiendo un espacio histórico. En este caso Ortiz puntualizó que la regeneración urbana tiene que venir de la mano de la cooperación y participación ciudadana.

Es por eso que el método de trabajo debe ser colaborativo entre todos los agentes sociales: comerciantes, empresarios, trabajadores, fuerzas públicas. Se estableció un margen de un año para poder tener todos estos elementos alineados.

Por otra parte, desde el Estado se buscó la manera de financiar la reinvención, el reciclado o la reconversión de los distintos espacios comerciales. Es por eso que se trazaron planes de marketing utilizando un nuevo modelo tecnológico. La información quedó vinculada fácilmente a toda la comunidad a través de los smartphones y demás sistemas informáticos.

Torremolinos cuenta con una población extranjera que se desempeña en el turismo de un 25% y actualmente se enfocan en la tan mentada articulación público-privada. Ortiz recalcó que “la tendencia va en la dirección de la creación de un órgano de gestión mixto público-privado”.

Volviendo a las estrategias, se intenta allí focalizar en la intención de que los turistas que lleguen se encuentren con una oferta hotelera de mayor calidad y que sea atractivo. Grandes grupos hoteleros, como el grupo Meliá, deben ser grupos tractores, que delimiten referencias para un estándar de calidad.

Por lo pronto el impacto de las modificaciones fue positivo: crecieron un 50% las licencias de aperturas comerciales, por lo que están aproximándose a un boom de las inversiones.

Ahora el ayuntamiento de Torremolinos se plantea la remodelación del entorno de la torre Pimental y la Cuesta del Tajo (sitios emblemáticos), un mercado gourmet y la remodelación de la plaza de La Nogalera. Se va a intentar vincular el turismo de mar con el turismo rural, teniendo en cuenta la cercanía con la sierras.

“Pensamos que si el turista se enamora de nuestra ciudad, quiere llevarse un trocito. Por eso debemos desarrollar logos, marcas que nos identifiquen, productos que después puedan transmitirse on line, por internet”, dijo el alcalde. Y completó: “Ustedes, los pequeños y medianos empresarios son los que crean el crecimiento de las ciudades. Sois generadores de progreso”.



VILLENA: ESTRATEGIAS

QUE PUEDEN COPIARSE

Otro caso que se expuso fue el de Villena, Valencia, también en España. El alcalde Francisco Javier Esquembre explicó el funcionamiento comercial de una ciudad sin atractivos naturales, pero donde el lema es: “El comercio. El corazón de Villena”.

“La manera en que queremos organizar la ciudad tiene un reto y una oportunidad grande con el comercio, que le da una vida mayor que otros espacios que se producen”, manifestó Francisco, quien valoró al comercio familiar que allí se desarrolla, “pequeño pero con mucha entrega y abnegación”.

Villena fue siempre una ciudad agrícola, pero se fue convirtiendo en uno de los ejes comerciales más importantes de la comunidad valenciana. Se erigen 248 comercios en 2,3 km lineales, además de los locales de las calles adyacentes. Allí se encuentran muchas empresas vinculadas a los servicios y productos personales, con hincapié en el calzado.

Hay 16 ejes comerciales desarrollados en 62 calles, donde se encuentra el 74% de la oferta comercial del municipio.

Esquembre manifestó que existe una muy buena relación entre la parte pública y la parte privada, esta última representada por una Federación de Asociaciones Vecinales y un Foro Económico y Social.

La misión es consolidar Villena como un centro comercial de referencia a través de un centro urbano accesible, humano, atractivo, moderno, sostenible y seguro. Para eso se proyectan planes de: urbanismo comercial, accesibilidad y medio ambiente; comunicación, promoción y animación comercial; innovación comercial; y financiación.

Más tarde María José Sauco, gerente del CCA de Villena, recalcó la importancia en la comunicación para tener un “centro activo, vivo, sostenible”. Rápidamente reconocieron que las acciones comerciales, rebajas, feria del comercio, guía del viajero, día de la madre y demás, etc, no redundaban en los resultados esperados.

Entonces revolvieron hacer un plan de comunicación con campañas emocionales para conectar con el cliente. Se las vinculó con redes sociales, se desarrolló una aplicación móvil, tratando de identificar a la población. “Comprando aquí das vida a tu ciudad. Comprando fuera sólo a su lugar de origen”, fue uno de los slogans.

Además todas las campañas tuvieron logos con forma de corazón, modificando los detalles según la fecha en cuestión.

Encontramos aquí el motor de la creatividad y una manera de hurgar en alternativas económicas y sustentables. Todo, y en todos los casos, con las redes sociales y las nuevas alternativas como soporte masivo.