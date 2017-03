Acuerdo automotriz con gremios y empresarios

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Mauricio Macri anunció ayer el plan "Un millón de vehículos" para impulsar la industria automotriz y generar 30 mil puestos de trabajo, junto al secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, y las terminales que operan en el país.

Pignanelli aclaró que la iniciativa oficial "no es una apertura" del convenio laboral para perjudicar a los operarios. El dirigente sindical hizo la aclaración al finalizar el acto en la Casa de Gobierno, donde Macri acompañado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, firmó el acuerdo con representantes del sector empresarial, sindical y del gabinete nacional.

El jefe de Estado aseguró que es "un día muy especial e histórico para la industria", que impacta en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, con una proyección productiva del millón de unidades hacia el 2023.

Macri aseguró que la economía comenzó "lentamente a crecer" en el último trimestre del 2016 y afirmó que hace seis meses se están generando puestos de empleo formales.

"Cuando el campo se mueve, se mueve el resto de la economía. Y eso es lo que hemos registrado en los últimos tres meses del año (pasado) cuando la Argentina comenzó lentamente a crecer", dijo el jefe de Estado.

Macri se expresó así al presentar el "Plan 1 Millón de Vehículos" en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. "Hace mas de seis meses que en la Argentina generamos trabajo formal", agregó.

Pignanelli, por su parte, puntualizó en que consiste el acuerdo y se preocupó por aclarar que no incluye una reforma del convenio que rige a los mecánicos. En declaraciones a la prensa, el dirigente de SMATA afirmó que "cuando el presidente habla de mejora laboral" eso "significa concertación en los modos de trabajo".

Al ser consultado si el anuncio del gobierno implica la apertura del convenio, Pignanelli respondió con un rotundo "no". Además, sostuvo que "los convenios de SMATA son del siglo XXI" y recordó que en 2000 se discutieron 93 convenio desde la secretaria gremial.

La iniciativa fue presentada en el Salón Blanco de la sede gubernamental, junto al ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; Pignanelli, y Raúl Torres de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Por el sector empresarial, estuvieron Cristino Rattazzi (FIAT), Luis Ureta Sáenz Peña (de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA); Raúl Amil de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC); y Gerardo Benutolo de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El acuerdo fija primero el objetivo de incrementar la producción hasta llegar a 750 mil vehículos en 2019 para luego dar otro salto y alcanzar el millón de unidades en 2023.

En forma simultánea está orientado a aumentar la integración de autopartes producidas localmente a un promedio de 35 por ciento para 2019 y 40 por ciento para 2023.