Lo condenaron a nueve años de prisión en perjuicio de su hija menor de edad

Condenaron a nueve años de prisión a un hombre de 43 años identificado como Osmar Andrés S. por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de su propia hija, una niña menor de edad. La sentencia fue dada a conocer ayer a la tarde por el juez Benjamín Révori en el marco de un juicio oral y público que se llevó a cabo en Melincué.

El fiscal que investigó el caso fue Matías Merlo quien había imputado al condenado por el mismo delito por el que se lo sentenció: abuso sexual reiterado –varios hechos–, agravado por haberse configurado un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, y agravado por haber sido cometido por el ascendiente, todo en concurso real entre sí.

El funcionario del MPA manifestó su conformidad con la pena resuelta por el magistrado. En tal sentido, sostuvo que “el juez entendió que durante el juicio logramos acreditar la atribución delictiva y las calificantes imputadas al condenado. De hecho –agregó Merlo–, quedó probado que para realizar su conducta ilícita casi diariamente entre 2014 y 2015, el imputado siempre se valió de su situación de poder, superioridad y autoridad por ser el padre de la menor”.

El fiscal también destacó la celeridad con la que se resolvió el caso. “El juicio comenzó el pasado martes y ocho días después ya se conoció la sentencia”, recordó.



PROTECCION

“Fuimos muy cuidadosos con la identidad de la víctima antes y durante el desarrollo del juicio, y tampoco brindaremos precisiones acerca de ella ahora que ya finalizó el proceso. Por eso es que decidimos no informar oficialmente el apellido del condenado que, al ser su padre, tiene el mismo apellido que ella”, sostuvo Merlo. “Además de ser menor de edad, la niña vive en una comunidad muy pequeña y siempre buscamos garantizar su privacidad y su intimidad, para no revictimizarla”, añadió.

Por último, el fiscal informó que solicitó “que los profesionales de la subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia sigan acompañando a la víctima a pesar de que el juicio ya terminó con un veredicto contundente. Entendemos que se trata de una situación de mucho dolor para la niña, no sólo porque fue víctima de un abuso sexual, sino también porque quien lo cometió fue su propio padre que ahora quedará privado de su libertad”.