El Municipio contradijo al Fiscal Carlos Arietti Policiales 16/03/2017 Redacción El Fiscal Regional se refirió así a lo ocurrido en los últimos dos meses, donde dijo que “más de la mitad de las condenas que se emiten en Rafaela son por delitos contra la propiedad”. En contrapartida, desde la Municipalidad dicen que "afirmar que el robo de casas bajó un 20% es una afirmación temeraria".

El Fiscal Regional Carlos Arietti expresó que “disminuyó un 20% el robo a viviendas” en nuestro Medio, y se refirió así a lo ocurrido en los últimos dos meses donde explicó que además “más de la mitad de las condenas que se emiten en Rafaela son por delitos contra la propiedad”. Y que, “la Municipalidad no recibe denuncias, en todo caso avisos”. Es que un día antes, el intendente Castellano dijo en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo que, en el Municipio “las víctimas [de estos delitos] nos informan sus casos. Estamos atendiendo alrededor de cien por mes”.

Pero ayer, el que salió a contradecirlo fue el Dr. Eduardo López, Jefe de Gobierno del Municipio local, dijo que "el Intendente no mencionó en su discurso que recibe denuncias, mencionó que recibe reclamos a través de las redes u otros medios de rafaelinos que fueron víctimas de delitos... que apelan al intendente porque es la cara visible del estado en la ciudad. No habló de denuncias, habló de pedidos de auxilio, de ayuda porque la inseguridad es uno de los padecimientos principales de la ciudadanía", explicó el médico.

Además, destacó en diálogo con Radio ADN, que "afirmar que el robo de casas bajó un 20% es una afirmación temeraria. Vemos día a día que no es así, la gente sufre día a día esta problemática. Las dos demandas son los robos de viviendas y los robos de vehículos, motos o bicicletas, son datos que tenemos a partir de lo que la gente nos cuenta y por eso tenemos un equipo que trabaja en el post hecho, que visita, acompaña y contiene a las víctimas y que promueve la denuncia y el ingreso del delito en el sistema, hemos acompañado a la gente a Fiscalía para hacer la denuncia, tenemos contacto permanente con la Policía".

En contrapartida, López continuó diciendo que "sobre las afirmaciones de Arietti tengo la sensación que no conoce en profundidad lo que sucede, como mensaje es desalentador... entiendo que no es de Rafaela y que se está yendo de la ciudad. Los rafaelinos necesitamos de la articulación de los poderes del estado, trabajar en conjunto y decirle a la gente que hoy los robos han bajado un 20%. cuando en el informe del año pasado el mismo Arietti informaba que sobre 100 robos por mes solo 7 se esclarecían … ahora dice que es el 50%...".

Sobre el cierre, manifestó que "este tipo de afirmación no le da tranquilidad a la gente, a la gente le da tranquilidad llegar a su casa y encontrar sus pertenencias, comprar una moto , pagarla y poder usarla, le da tranquilidad que los funcionarios se preocupen por sus problemas. Desde la ciudad se hace más de lo que se puede. Tenemos mucha gente que no denuncia porque no cree en el sistema, no tiene confianza en la resolución. Decir que los robos en la ciudad bajaron un 20% para la gente es absolutamente desalentador y revela un gran desconocimiento de lo que sucede. Luego de que nos enteramos que suceden situaciones de estas características lo primero que hacemos es acompañar a las víctimas, facilitarle la denuncia para que el delito entre al sistema, pueda ser esclarecido y tenga una condena", concluyó.