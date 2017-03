Disconformidad de diputados tras interpelación a funcionario

FOTO ARCHIVO INSATISFACCION./ Jukic no dejó conformes a los diputados.

En el día de ayer, el flamante Secretario de Transporte de la Provincia, Pablo Jukic, fue interpelado por la Cámara de Diputados y sus respuestas no dejaron conformes a los legisladores. Había sido citado por la tragedia en la ruta 33 y la quita de concesión a Monticas.

Luego del encuentro, las legisladoras peronistas, Silvia Simoncini y Claudia Giacone manifestaron a LT10 su insatisfacción y dejaron abierta la posibilidad de hacer un sumario interno. la última diputada indicó: “esto que se decidió a horas de la tragedia podría haberse decidido antes y no esperar a tener una tragedia. La respuesta fue que hubo una decisión política. Hay una responsabilidad enorme de la provincia”.

Por su parte, el diputado de Unión PRO Germán Mastrocola resaltó en declaraciones a Radio 2 de Rosario que el funcionario dijo que la decisión de retirar la concesión a la empresa titular de los dos colectivos que chocaron y dejaron 13 muertos fue “para descomprimir la presión política que había en ese momento”.

“Fue sincero y contundente”, reconoció y calificó: “Pero nos quedamos asombrados”.

El legislador añadió que hubo más de 170 sanciones previas a Monticas pero eran flexibles: “Bueno, tenés la goma lisa, arreglala y te sigo dando la concesión; lo emparchamos con alambre y seguimos”. “Ahí está la falla del Estado. Es un transporte de personas, el controlar lo tiene la provincia, hay un tema de seguridad humana”, agregó.

En tanto, los legisladores del Frente Social y Popular, Carlos del Frade y Mercedes Meier, pidieron que “la nueva ley de transporte contemple la participación social en la redacción y participación social en el control, porque ya no cabe que solamente el gobierno controle, porque efectivamente falla”.