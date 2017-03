Los Pumitas en Nueva Zelanda

El plantel juvenil argentino M20 está de gira por Nueva Zelanda -actualmente en la capital de ese país, Wellington- entrenando a la espera del primer partido del tour, que será toda una experiencia, ante Hurricanes Academy el próximo sábado 18 de marzo (que será viernes 17/3 en Argentina).

El día miércoles, el plantel que integra el rafaelino Mayco Vivas se reunió con el embajador argentino en Nueva Zelanda, Fausto M. López Crozet y este jueves, hay prevista una visita del Staff argentino al entrenamiento de Hurricanes, la franquicia del Súper Rugby.

Gastón Conde, Head Coach del M20, manifestó: “Estamos muy bien y donde queríamos estar, creciendo, compitiendo y entrenando en el país de los mejores del mundo. Es una experiencia única, nos jerarquiza como equipo y nos da un plus para seguir creciendo, desarrollarnos y construir el futuro“. Y agregó que “Los entrenamientos son muy intensos, el hecho de jugar estos partidos, no tiene que desviar nuestro foco que es el de llegar muy bien al debut del mundial con Georgia.”

Cerró explicando que “El grupo sabe (los que se entrenan en Argentina también) que están en una situación de privilegio, representando a sus clubes, a sus compañeros y con el objetivo, el día de mañana, de poder jugar en Los Pumas“.

Vicente Boronat, uno de los terceras líneas del M20, dejó su opinión “En principio, el cambio de horario es complicado. Te afecta el ritmo de descanso y estar bien descansado es importante, por suerte de a poco ya nos estamos acostumbrando al cambio de hora. Estamos muy concentrados. Esta gira es para sacarle mucho provecho y todos entendemos que poder venir hasta acá implica un esfuerzo muy grande y no podemos dejar pasar esta oportunidad que nos dan de prepararnos de esta forma y ante estos rivales”.

Sobre el próximo compromiso ante el M20 de Hurricanes, Vicente dijo “Va a ser tremendo partido, como un partido del mundial, igual de exigente y si no estamos a full, no vamos a estar a la altura. Y tenemos que hacer todo perfecto porque en este nivel, si no estás a tono con la exigencia la pasás mal. Todo el equipo y los entrenadores estamos completamente metidos en lo que es este primer partido. Ellos tienen jugadores que están en el plantel de los All Blacks M20 y como dije, Hurricanes es un partido de nivel mundialista“.

El rosarino Tomás Malanos, wing y capitán de este plantel, dijo “estamos viviendo esta gira por Nueva Zelanda con mucha alegría. Nos estamos entrenando muy fuerte y está bien que así sea, porque es una gran chance para nosotros de poder prepararnos de una manera distinta, con un gran nivel de competencia antes del Mundial“.