Atlético, con la cabeza en Arsenal Deportes 16/03/2017 Redacción La “Crema” retornó a los trabajos tras el debut con derrota ante Aldosivi y ya piensa en su próximo rival. “Sabemos que cada vez se nos acortan más las chances, nos duele y lo sufrimos más que nadie pero hay que pensar en lo que viene”, apuntó el capitán Carniello.

Ampliar FOTO LA OPINION VUELTA AL RUEDO. / El plantel de Atlético regresó a los entrenamientos y ya piensa en su próximo compromiso.

En medio de la tristeza por la derrota 1 a 0 ante Aldosivi en el primer partido oficial de Atlético de Rafaela en este 2017, por barrio Alberdi saben que no tiene demasiado tiempo para los lamentos, deben dar vuelta rápidamente esa página y enfocar todos los cañones en lo que viene: Arsenal de Sarandí.

La ‘Crema’, último en los promedios, necesita ganar o ganar, de lo contrario quedará mucho más comprometido que ahora, con todavía 15 fechas por jugarse.

Sucede que hoy el equipo de Llop se encuentra a 14 puntos de Arsenal, el primero que se encuentra afuera de los puestos de descenso directo. De Olimpo, con el cual divide de la misma forma, Atlético está a 10.

“Llegábamos muy ilusionados, para llevarnos los tres puntos, pero nos hicieron el gol y no pudimos levantarlo”, contó el capitán de Atlético de Rafaela tras la derrota en Mar del Plata, y agregó: “La única clara que tuvieron en el segundo tiempo, en una jugada tonta, nos convierten”.

Atlético comenzó con el pie izquierdo la segunda parte del torneo de la Independencia, ‘no nos salió nada’, apuntó el defensor que no ocultó su desconsuelo: “Nos quedamos con mucha bronca, habíamos hecho una muy buena pretemporada, llegábamos ilusionados, dejamos todo pero a veces eso no alcanza”.

Pasan las fechas y la ‘Crema’ no puede despegar de la tabla de promedios (tiene 0.925), avanzan las fechas y cada vez el panorama es más complicado. “Sabemos que cada vez se nos acortan más las chances, nos duele y lo sufrimos más que nadie pero a pasar esta bronca y pensar en lo que viene”, declaró Carniello.

El plantel ‘albiceleste’ volverá a trabajar en la jornada de hoy y, pensando en el cotejo del próximo lunes (19 hs con arbitraje de Fernando Echenique) en Sarandí, el DT podría ensayar un par de variantes. El ingreso desde el minuto inicial del delantero Leandro Díaz sería una de ellas, como así también la del paraguayo Teodoro Paredes.



BUSTOS, VUELVE

A LIBERTAD



Finalmente el delantero Manuel Bustos no podrá jugar en Atlético de Rafaela ya que no se habilitó la tercera incorporación para los equipos de Primera (se sumó Leandro Díaz y el regreso de Emiliano Romero activa el cupo de Kevin Itabel, que había llegado para reemplazarlo) y regresa al Deportivo Libertad de Sunchales, hasta que finalice el actual torneo.

Tras realizar toda la pretemporada con el plantel profesional de la ‘Crema’ Bustos volverá al conjunto sunchalense, dirigido por Carlos Trullet y que hace unos días se quedó sin Matías Zbrun, que jugará en la B Nacional para Central Córdoba de Santiago del Estero.