Macri pidió a los gremios dialogar

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Mauricio Macri llamó ayer a los sindicatos a "continuar con el diálogo" y "encontrar consenso", un día antes de que la CGT realice una reunión de Consejo Directivo en la que pondrá fecha al primer paro nacional durante su gestión.

Macri se pronunció así durante un acto que encabezó en la Casa Rosada, donde anunció un acuerdo con el sector automotriz, al que calificó de "histórico", y del que participaron los empresarios y los sindicatos de esa industria.

Allí, el jefe de Estado reclamó "humildad, madurez y sentido común" a cada sector para "encontrar consenso en las ideas" y remarcó que con "el trabajo conjunto" y "de diálogo con todos los sectores", el país "no" tendrá "límite" en su desarrollo.

En ese sentido, Macri dijo que se avizora "un gran porvenir" si se trabaja "dialogando, escuchando, sin prepotencia y con madurez".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que "no es necesario" que la CGT convoque a un paro nacional, al sostener que una medida de fuerza de ese tipo no "va a mejorar la realidad de los trabajadores" y apuntó contra sectores que "necesitan que fracase el cambio, empezando por la expresidenta" Cristina Kirchner.

"Se avanzó en más temas concretos con los sindicatos en estos quince meses que en el gobierno kirchnerista donde solo se los convocaba para aplaudir en los actos", advirtió Peña.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada junto a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca y de la Producción, Francisco Cabrera, el funcionario insistió en que "el paro no es necesario ni va a mejorar la realidad de los trabajadores al día siguiente".

Peña ratificó que están abiertos canales de diálogo y que "no hay una sola idea que puedan aportar hoy los dirigentes sindicales que no hayan aportado en mesas de diálogo y en las que se esté trabajando".