El programa de la primera fecha Deportes 16/03/2017 Redacción Mañana comienza el Apertura de la Primera A con el adelanto que jugarán Unión y Argentino de Humberto en Sunchales. El resto irá el domingo. Conocé toda la programación.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN SUNCHALES. / Unión recibe mañana a Argentino de Humberto.

Este viernes se pondrá en marcha el torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que disputarán en Sunchales Unión y Argentino de Humberto, desde las 22 hs (las Reservas jugarán a las 20:30 hs).

El resto de los compromisos de este primer capítulo se jugarán el domingo con la siguiente programación: 16:00 hs: Ben Hur vs. Peñarol, Atlético de Rafaela vs. Deportivo Libertad, Florida de Clucellas vs. La Hidráulica de Frontera, Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio; 17:00 hs: Sportivo Norte vs. Deportivo Ramona.

Vale recordar que para esta temporada formarán parte del principal grupo liguista catorce equipos, que habrá un descenso directo y una promoción.

En la reunión del CD del último martes también se confirmó el valor de las entradas. Los mismos serán los siguientes: $ 0 general; $ 40 Damas y Jubilados.

Por otro lado, se informó que hubo arreglo con los árbitros en virtud del aumento en los aranceles y los mismos rondan el 27%. La próxima semana se detallará el costo de las ternas arbitrales.