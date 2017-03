Día complicado para Girolami Deportes 16/03/2017 Redacción WTCC

FOTO ARCHIVO EN MONZA. Girolami no tuvo un buen ensayo.

Tras lo que había sido un día más que positivo, Néstor Girolami no pudo repetir ayer el mismo desempeño en el circuito de Monza. Problemas con la dirección del Volvo S60 marginaron al argentino de prácticamente toda la jornada de pruebas. Sólo cuatro giros pudo dar antes de que se presentaran los inconvenientes. Llegó a marcar 1m54s107, que lo dejó en el 4° lugar, a 1s610 de Rob Huff (Citroën C-Elysée), que al igual que el martes lideró la tanda. Fue el único Volvo en pista. En la sesión vespertina nuevamente Huff, que dominó la pretemporada, hizo el “1”, completando 62 vueltas en todo el día. Aquí, el único auto sueco que logró girar fue el de Thed Björk, que se ubicó 8°, a 2s200 del británico.

A pesar de la difícil jornada, Girolami se mostró de buena gana de cara a lo que será el 9 de abril el inicio del certamen: “Tengo buenas sensaciones de cara al debut. Me siento como en casa en el equipo y rápidamente establecimos una forma de trabajar, lo que nos permitió dar pasos importantes”, aseguró el Bebu. Por su parte, Esteban Guerrieri, que iba a ser parte de la jornada de ayer con el Chevrolet Cruze del Campos Racing, no pudo girar debido a que la planta impulsora del mismo no llegó a tiempo al trazado italiano.



LOS INSCRIPTOS

Cinco Honda Civic, cuatro Citroën C-Elysée, tres Volvo S60, dos Lada Vesta y dos Chevrolet RML Cruze TC1 estarán en la parrilla de las diez fechas que componen el calendario de este año del WTCC, que empezará el 9 de abril en Marrakech, Marruecos. De esta manera, serán 16 los inscriptos (aún queda por definir un nombre) y dos de ellos son debutantes, los franceses Yann Ehrlacher y Aurélien Panis, mientras que Ryo Michigami, Néstor Girolami y Daniel Nagy afrontaran su primera temporada completa luego de esporádicas apariciones. Robert Huff será el único campeón activo este año, y con buenas opciones de luchar por el título ya que conducirá un Citroën C-Elysée del equipo Münnich Motorsport, el mismo con el cual corrió en 2013 después de haber logrado el título en 2012.