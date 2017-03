Sin el FPT, ¿cuánto costará ver fútbol? Deportes 16/03/2017 Redacción Leer mas ...

Al igual que antes del Fútbol Para Todos, los usuarios deberán pagar un abono para poder ver todos los partidos desde la comodidad de su hogar. ¿Cuánto? Es muy pronto para poder confirmar el valor.

Según diversas estimaciones que publicó el diario La Nación, se calcula que el precio mensual rondará los 15 y 20 dólares: es decir, entre $ 240 y $ 320.

"No es ilógico pensar que estará en esas cifras", había remarcado, semanas atrás, Carolina Cristinziano, integrante del Comité de Regularización.

"No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía. Algunas tienen producción propia y otras, no. Por eso, una vez que se elija la oferta ganadora, se definirá", había aclarado luego.

Ahora, con FOX/Turner confirmado, no debe faltar mucho para conocer los detalles.