Exner: “pudimos resurgir” Deportes 16/03/2017 Mario Cabrera BOXEO PROFESIONAL

Ampliar FOTO J. BARRERA AJUSTADO. El Gringo Exner volvió a cumplir en casa.

Víctor Exner pudo recuperase y volvió a ganar nuevamente en casa. El Gringo fue de menor a mayor ante Emiliano Vivas frente a un buen marco de público en el Hongo de Ferro y pudo revertir una pelea que había arrancado complicada. El pupilo de Rubén Giménez sumó así su tercera victoria (2 en Rafaela) en cinco presentaciones (2 caídas) en el plano rentado en la división supermediano y no se toma descanso, porque ya empezó a prepararse para lo que será su sexto combate en el mes que viene. Acerca de lo que pasó el viernes, el representante del Gimnasio MosquiBox de Rafaela le contó a LA OPINION, muy feliz por la merecida pero ajustada victoria, que “no se dio lo que habíamos planeado hacer en el inicio de la pelea. No me salía nada y estuve muy atado en los primeros dos rounds, donde los perdí bien. Pero a partir del tercero, había que salir a buscarlo, sino perdía el combate. Por suerte pudimos resurgir y salir adelante y al final pudimos quedarnos con una pelea muy dura”. Luego, el púgil de nuestra ciudad agregó que “la idea era trabajar con la distancia, entrar con derecha y trabajar el contragolpe. Pero empecé a trabajar con los boleados, porque el rival me encimaba mucho y me enredaba, haciendo una pelea muy mañosa. Gracias a Dios pudimos levantar a partir del tercer asalto, donde pude llevar adelante la pelea para ganar por segunda vez en casa”. No cabe dudas que esta victoria sirvió para recuperarse y levantar en lo anímico de cara al futuro. “Me sirvió mucho esta pelea, porque en estas 5 presentaciones en el plano rentado nunca me había tocado una de esta manera. Así que no queda otra que seguir trabajando para corregir los errores”. Con respecto a qué se siente pelear en su ciudad natal, acotó que “siempre es muy lindo pelear en tu ciudad. Y sobre todo, es fundamental ganar siempre ante tu público. Me sentí siempre ganador y gracias al apoyo de la gente pude ir siempre al frente, dejando de lado el poder del rival. Ya a partir de este lunes estamos volviendo al gimnasio a entrenar. Esperemos que pronto nos salga otra pelea”. Por último, El Gringo le dedicó este éxito a “toda la gente que siempre nos viene haciendo el aguante, a la familia, al entrenador, a Mario Demarco, que nos da una mano muy grande, y a todos los pibes que me ayudan a guantear”.



SE VIENE VILLANUEVA

En las últimas horas, quedó confirmado que Exner combatirá por sexta vez en el profesionalismo el próximo 21 de abril en Frontera. El rival será el invicto sanfrancisqueño Pablo César Villanueva (4G, 1E). En su última pelea, el cordobés igualó en agosto pasado, precisamente en la misma localidad, ante el rafaelino- santiagueño Facundo Sanabria, otro de los pupilos de Giménez que se está reponiendo de una lesión en una mano que le impidió formar parte de la velada que se disputó el último viernes a la vera de la ruta 34.