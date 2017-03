Los rivales de Argentina Deportes 16/03/2017 Redacción INGLATERRA, COREA Y GUINEA

Ampliar FOTO NA ASTRO. Diego Maradona durante el sorteo del Mundial Sub 20.

Argentina, seis veces campeona del Mundial Sub-20, tendrá un Grupo A complicado en el torneo juvenil, que se disputará dentro de dos meses en Corea del Sur, ya que sus rivales serán Inglaterra, la selección local y Guinea, tras el sorteo realizado este miércoles en Suwon, cerca de Seúl. En la confección de ese complicado grupo para la juvenil albiceleste intervinieron las estrellas argentinas Diego Maradona, que ganó el torneo en 1979 y besó el trofeo cuando lo llevó al escenario, y Pablo Aimar, vencedor de la competición en 1997.

Los 24 participantes en este torneo, que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio en seis ciudades surcoreanas, fueron colocados en cuatro bombos para ser distribuidos en seis llaves, aunque Corea del Sur fue asignado de forma automática en el Grupo A. Maradona, que es recordado en Inglaterra por aquella Mano de Dios de los cuartos de final contra la selección británica del Mundial de 1986, sonrió cuando sacó el nombre de su país del segundo bombo, que era emparejado con Corea del Sur. Minutos después, Aimar sacó el nombre de Inglaterra, que se unió a un complicado Grupo A, que completaba Guinea. Aimar, coincidió con Maradona en que no había dado suerte en el sorteo a su selección, que tuvo muchas dificultades para clasificar, terminando en cuarta posición en el torneo sudamericano. El partido inaugural del Mundial lo jugarán Corea del Sur y Guinea en Jeonju, el 20 de mayo. Ese mismo día, también en Jeonju, se enfrentarán Argentina e Inglaterra. En el sorteo no estaban Serbia, último campeón, Brasil, ganador cinco veces del torneo, ni España, que logró el título en 1999. Los demás grupos quedaron de la siguiente manera:

Grupo B: Venezuela, Alemania, Vanuatu y México.

Grupo C: Zambia, Portugal, Irán y Costa Rica.

Grupo D: Sudáfrica, Japón, Italia y Uruguay.

Grupo E: Francia, Honduras, Vietnam y Nueva Zelanda.

Grupo F: Ecuador, Estados Unidos, Arabia Saudí y Senegal.