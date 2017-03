Mónaco y Atlético, a cuartos Deportes 16/03/2017 Redacción CHAMPIONS LEAGUE

El Mónaco derrotó este miércoles al Mánchester City por 3 a 1 y se clasificó por el valor doble de los goles en campo contrario (3-5 en la ida) para los cuartos de final de la Liga de Campeones. En una primera parte sublime, el Mónaco volteó la eliminatoria con los goles del joven Kylian Mbappé (8) y del brasileño Fabino (29); el City reaccionó en el segundo tiempo y marcó por medio del alemán Leroy Sané, pero Tiémoué Bakayoko acabó dando el pase a los franceses (77). Por el contrario, la eliminación supone un durísimo revés para Pep Guardiola, el prestigioso exentrenador de Barcelona y Bayern de Múnich que en su primera temporada en el City no logra superar los octavos y en la Premier League está a 10 puntos del líder Chelsea. Pese a no contar con su capitán y estrella, el colombiano Radamel Falcao, que no se recuperó al final de un golpe en la cadera recibido el fin de semana, el Mónaco dio una de las sorpresas del certamen.

En tanto, el Atlético de Madrid completó el octavo equipo clasificado a los cuartos de la Champions pese a empatar 0 a 0 como local con el Bayer Leverkusen en la vuelta de los octavos de final del torneo continental. El 4 a 2 a favor cosechado en la ida en Alemania fue suficiente para meter entre los ocho mejores de Europa por cuarta vez consecutiva a un Atlético, finalista de la Champions en 2014 y 2016.



¿COMO SIGUE?

Los cuartos de final de la UEFA Champions League se sortearán este 17 de marzo, donde se decretarán los cruces. Los partidos, en tanto, se disputarán el 11 y 12 de abril los encuentros de ida, mientras que la vuelta se jugará una semana después, el 18 y 19 del mismo mes. Los 8 equipos clasificados son Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester, Mónaco y Atlético de Madrid.