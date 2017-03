Festival de literatura propuesto por ERA Información General 16/03/2017 Redacción Leer mas ...

ERA, “Escritores Rafaelinos Agrupados”, propone la realización de un “Festival de literatura”, evento que abarcará cuatro días de actividades intensivas, en los que se darán cita escritores, lectores, editores, gestores culturales, artistas y público en general, con el propósito de propiciar un intercambio fecundo en torno a la literatura.

Este acontecimiento capitaliza como valiosos antecedentes las actividades que la institución ha venido desarrollando dentro del marco de la “Semana del Libro”, en las ediciones de 2015 y 2016, y por ese motivo, con previo acuerdo de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, el Festival se desarrollará entre el 14 y 17 de junio, conjuntamente con la edición 2017 de la “Semana del Libro”.

La trascendencia que se imprime al acontecimiento permitirá lograr un decidido impacto en la cultura literaria local, provincial y nacional, porque se espera que el Festival resulte convocante para el público afín a la literatura, proveniente no sólo de nuestra provincia, sino de provincias circunvecinas, y asimismo que sitúe a Rafaela (y a sus escritores) como referente dentro del ámbito literario nacional.

La programación del Festival se articulará alrededor de cuatro ejes principales:

En primer lugar, la difusión y promoción de obras literarias de calidad, que han logrado incidir en el panorama literario local, provincial y nacional, se realizará a través de “Mesas de lecturas”, donde el público tenga la posibilidad de escuchar en vivo, en la propia voz de sus autores, fragmentos de obras en poesía y narrativa.

En segundo lugar, se llevará a cabo la discusión en torno a diversos temas relevantes acerca del campo literario, con el objeto de reflexionar, problematizar y profundizar debates de gran resonancia en la actualidad, relacionados con diferentes tópicos de la práctica literaria, como las lógicas de producción, circulación, consumo y legitimación de las obras y los autores de la literatura nacional. Al respecto, se propone la realización de “Mesas de diálogo” y “Conferencias”, como espacios donde los mismos protagonistas (escritores y lectores, críticos y editores, etc.) se encuentran para discutir, opinar, escuchar y pensar colectivamente las diversas aristas de estas problemáticas.

En tercer lugar, se promoverá la formación de escritores a través de diversas instancias para el aprendizaje y la práctica creativa, tales como talleres, clínicas y seminarios, coordinados por escritores y docentes de reconocida trayectoria nacional. Estas instancias están dirigidas a intensificar y profundizar los conocimientos teóricos y las destrezas en diferentes géneros literarios (poesía, narrativa, dramaturgia, etc.), apuntando de esta manera a enriquecer la calidad de la literatura que se produce en Rafaela y la región.

Y por último, se favorecerá el desarrollo de cruces entre la literatura y otras artes, para tratar de enriquecer formas y contenidos del campo literario, a través del intercambio y la producción conjunta con otras disciplinas artísticas.