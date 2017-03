Docentes pidieron audiencia a Vidal Nacionales 16/03/2017 Redacción Leer mas ...

LA PLATA, 16 (NA). - Las organizaciones gremiales integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense solicitaron ayer una audiencia a la gobernadora María Eugenia Vidal para que "en el marco de la voluntad de diálogo que ella expresa y reclamado por las organizaciones, se pueda encontrar un camino para la solución del conflicto educativo".

La solicitud de los sindicatos docentes de la provincia se produjo en medio de una convocatoria de la Comisión Técnica Salarial, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno, para este jueves a las 17:00 y de la marcha convocada por los docentes y otros gremios estatales.

SUTEBA, FEB, AMET, SADOP, UDA y UDOCBA informaron en un mismo comunicado, que se realizará este jueves una marcha a La Plata para "exigir la urgente respuesta a los reclamos planteados por la docencia provincial".

En el gobierno aun no han dispuesto una medida sobre la solicitud y por el momento ratifican la convocatoria a todos los gremios a la reunión de Comisión Técnica en la biblioteca del Ministerio de Economía.

Además los gremios agrupados en el Frente de Unidad informaron sobre un nuevo fallo de la Justicia conocido este jueves en primera instancia en una causa iniciada con anterioridad al conflicto, dictado por la jueza María Ventura

Martínez del tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 4, del Departamento Judicial de La Plata.

El fallo que se conoce en medio de la convocatoria, ordena al Gobierno bonaerense que "se abstenga de llevar adelante todo acto que altere, restrinja, limite o afecte, la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas y, al Ministerio de Trabajo, que tome todas las medidas necesarias para garantizar que las negociaciones colectivas sean llevadas adelante en un marco de buena fe, igualdad y libertad entre las partes".

La decisión de la jueza transita los mismos carriles que el fallo del juez Luis Federico Arias que la Cámara suspendió, en segunda instancia, y por lo tanto todo hace suponer que está resolución tendría el mismo destino.

"La constitución de la provincia de Buenos Aires debe interpretarse en su integridad", dijo hoy el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que estimo que se debe favorecer a la parte más débil que en este caso son "los chicos" que tienen el derecho a educarse.

Por ello, en el gobierno evalúan que no cambia en nada las decisiones expresadas por Vidal de convocar a los gremios en el marco de la conciliación obligatoria, otorgar un monto fijo por presentismo y descontar los días de paro, además del adelanto a cuenta.

No obstante, la secretaria de Educación y Cultura de SUTEBA, Silvia Almazán consideró que el fallo de Ventura Martínez "le plantea al Ejecutivo que se abstenga de realizar acciones que alteren la libertad de negociación tanto de los

trabajadores como de las organizaciones sindicales". "Lo que le dice es que tiene que respetar el marco legal y no generar ninguna acción que limite la acción sindical. Lo que hace actualmente el Gobierno es limitar nuestros derechos individuales y colectivos", explicó.