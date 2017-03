Imputaron a funcionario de Macri

En el marco del escándalo de Avianca y las rutas aéreas, el fiscal federal Jorge Di Lello consideró que corresponde investigar el posible "negociado" con la empresa low cost Fly Bondi y sus relaciones con altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Mario Quintana, vicejefe de Gabinete



Entre los motivos de investigación -a la que se le solicitó información al Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)- se halla la reasignación de espacios en los hangares del Aeroparque Jorge Newbery, en la que Avian Líneas Aéreas aparece beneficiada.



El requerimiento del fiscal fue realizado ante el juez Sergio Torres, según informó Minuto Uno y replicó Diario Registrado, luego de una ampliación de la denuncia que hizo el diputado del FPV Rodolfo Tailhade en base a declaraciones que hizo el imputado, Carlos Colunga, exCEO de Macair y vice de Avianca.



En esa entrevista es donde se menciona que Quintana estaría detrás de los privilegios para la low cost Fly Bondi en la asignación de rutas aéreas.



Se recuerda que Carlos Colunga expresó "¿por qué no miran a Flybondi que se quedó con Miami, Nueva York, Beijing? Ahí está el negocio. No se si está (Guillermo) Dietrich o (Mario) Quintana detrás de Flybondi como dicen, pero el verdadero negocio está ahí…



"Mientras los distraen conmigo, dejan pasar el elefante que es Flybondi. Por rutas caseras a mi me pidieron tres millones de garantía. ¿Saben cuánto presentó Flybondi por ir a Miami, Nueva York y Beijing? Seis mil dólares. Ese es el escándalo ese es el negociado".