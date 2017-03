Delitos contra los más chicos

Un informe oficial acercado a LA OPINION online, permite dar cuenta de que si bien los casos sobre grooming y pornografía infantil son pocos, resulta necesario considerarlos con mayor atención y realizar su abordaje no sólo una vez consumado el hecho, sino también reduciendo las posibilidades de ocurrencia de manera previa.



GROOMING



En diciembre de 2013 el "grooming" o "cyber acoso" fue incorporado al Código Penal Argentino, y prevé una pena de entre cuatro a seis años, a quien "a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".



Como uno de los ejemplos a citar, se señala que a través de las redes sociales y, por lo general, por medio de Facebook, "una persona se hace pasar por la misma edad que la víctima -menores de entre 10 y 15 años- y buscan hacerse amigos iniciando un diálogo común y corriente hasta que van profundizando en lo sexual".



Así las cosas, el victimario pide fotos y videos en poses específicas (que se levante o quite la remera), y de esa forma va profundizando al punto tal que las imágenes que la víctima le pasa son sin ropa.



Se menciona como segundo paso que el victimario intimida diciendo "si no hacés lo que te digo publico esta foto a los 1.500 amigos que tenés", por lo que el niño/niña se siente totalmente presionado dado que su madre y padre no saben nada, quedando totalmente expuestos.



PORNOGRAFÍA INFANTIL



Este delito está contemplado en el Código Penal Argentino prevé penas de entre seis meses a cuatro años de prisión a quien "produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores".



También prevé penas para las personas que tuvieran en su poder material pornográfico como el anteriormente descripto con fines de distribución o comercialización; como así a quienes faciliten "el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años".



IMPORTANCIA DE DENUNCIAR



Este tipo de delitos es necesario informarlos a las autoridades (policiales o judiciales) para poder hacer el abordaje respectivo y avanzar sobre los victimarios que se aprovechan de niños, niñas o adolescentes que confían en un amigo virtual sin saber exactamente quién es.



Cabe mencionar que se destaca en el informe la importancia de alertar e informar a las autoridades.



Dado que "el solo hecho de acercarse a la Agencia, llamar por teléfono o mandarnos un mail y contarnos. Si no se animan a denunciar, porque entendemos que son delitos que dan pudor, nosotros iniciamos una investigación de forma preactiva con los datos que nos aporten y hacemos el abordaje hacia la víctima y el peritaje de los elementos tecnológicos usados".



En definitiva, se hace mención a que también se asesora a las víctimas y sus familiares, en cuanto a los pasos a seguir para que el caso se resuelva.