Otro paro municipal que se sintió fuerte en la ciudad Locales 15/03/2017 Redacción Los trabajadores municipales llevaron a cabo ayer su primer jornada de paro, y esta noche realizarán las últimas 24 horas de la medida de fuerza de esta semana. Bodoira pidió que esto se solucione pronto.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO JORNADA DE PARO. Ayer los municipales no trabajaron y se sintió en la ciudad. DELVIS BODOIRA

Nuevamente ayer la ciudad se vio otra vez "sentida" por el paro de los trabajadores municipales, que llevó a que muchos rafaelinos modificaran su agenda diaria producto de la escasez de los servicios. Recordemos que por la falta de una propuesta concreta por parte de los paritarios de Municipios y Comunas, los empleados municipales de toda la provincia no trabajaron ayer y prolongarán para hoy también otra jornada de medidas de fuerza.

Este paro se llevó a cabo más allá de que los Intendentes y Presidentes de comuna solicitaran al Ministerio de Trabajo de la Provincia el dictado de la conciliación obligatoria, donde el pedido se fundamenta en la imposibilidad de poder avanzar en las negociaciones por la sistemática convocatoria a medidas de fuerza que no registra precedentes en la historia inmediata de la paritaria Municipal, y que altera de manera directa la vida de los vecinos que necesitan la prestación de servicios esenciales, tales como salud, transporte público y recolección de residuos entre otras, los que se verían seriamente afectados durante tres o cuatro días consecutivos. Antes de que se concretara la primer oferta ya se habían anunciado 72 hs de paro y pese a eso y por respeto a los trabajadores y vecinos de sus respectivas comunidades decidieron concretar el ofrecimiento tal como se habían comprometido.



"ESPERO QUE SE SOLUCIONE PRONTO"

En diálogo con LA OPINION, el secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, Delvis Bodoira, explicó que "lamentablemente todo se dio según lo previsto: sin servicios ni atención al público por el paro y solo con guardias mínimas en Protección Vial y GUR", dijo el secretario.

Con respecto a la recolección de residuos, un tema que siempre es controversial en los paros de los municipales, argumentó que "es algo delicado el tema de la basura porque hay gente que no se entera y saca igual los residuos. Por eso pedimos a los vecinos no sacar las bolsas en los días que se avisa, ya que se retoma el servicio con residuos biodegradables. Es importante a los vecinos recordarles que se respete el cronograma y que estos días de paro no saquen los residuos ya que las bolsas con basura no las van a pasar a buscar y genera olores, moscas, el riesgo de que animales rompan las bolsas de los canastos, con todo lo que conlleva", explicó.

Por su parte, recordó que el Relleno Sanitario, la Estación de residuos clasificados y el Servicio de minibuses no funcionó y tampoco lo hará hoy, tal como había informado este Medio. Tampoco habrá actividad en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

"Las puertas del Municipio seguirán cerradas mañana. Se dictó la conciliación obligatoria y vamos a ver como sigue. Debemos recordar que el paro es dispuesto por Festram y que la solución no es sólo del Municipio de Rafaela, sino de toda la Provincia, lo que dificulta aún más la negociación. Entendemos el justo reclamo de los municipales pero entre todos tenemos que encontrarle una salida por el bien de la ciudad. En eso estamos trabajando", manifestó el funcionario.

A modo de cierre, dijo que "espero que se solucione cuanto antes la paritaria para bien de los vecinos y para bien de los empleados. El contexto nacional es complicado... hay inflación y una baja en la recaudación. Esto nos obliga a ser muy cuidadosos con los fondos, por lo que el acuerdo debe ser conveniente para todos", cerró.



"LAS PUERTAS SIGUEN

ABIERTAS PARA LA NEGOCIACION"

El titular del Seom, Darío Cocco, explicó al respecto que “la falta de una propuesta concreta por parte de los paritarios de Municipios y Comunas y la ausencia y dilación de negociaciones, fueron los factores determinantes para sostener esta decisión, adoptada la semana pasada”, dijo.

Cocco expresó a través de Radio ADN que “las puertas están abiertas a la negociación, cuando nos quieran llamar estamos dispuestos a negociar para resolver el problema", explicando el poder adquisitivo que siguen perdiendo los trabajadores en estos 8 meses, "donde seguimos cobrando lo mismo y la inflación va aumentando. Por eso, no podemos ni siquiera sentarnos a analizar la oferta que hicieron desde el gobierno" , dijo el secretario rafaelino.