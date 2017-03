Se inicia el segundo paro docente y se suman los empleados estatales

Tras el paro de 72 horas de la semana pasada, lo docentes de la Provincia iniciarán hoy un paro por 48 horas, en el marco de lo dispuesto por la resolución de la Asamblea Provincial de AMSAFE y, al mismo tiempo, en cumplimiento con lo dispuesto por el Congreso de CTERA.

Nuevamente los ejes del reclamo serán la defensa de la escuela pública, el pedido de salarios dignos y la exigencia de una convocatoria a la paritaria nacional.

En esta primera jornada, los maestros llevarán adelante acciones en todo el territorio santafesino. En Santa Fe, a partir de las 10, los afiliados de AMSAFE La Capital, San Jerónimo, San Justo, Las Colonias, Garay, San Martín y Castellanos, se concentrarán en Avda. J.J.Paso y Bv. Zavalla (frente Club Colón) y marcharán al Ministerio de Educación. También desde las 10 hs. habrá una caravana en bicicleta desde Avda. Gral. López y Urquiza hasta el Ministerio de Educación. Todo finalizará con un acto frente a esa dependencia del Gobierno.

En esta oportunidad, el gremio elaboró una carta abierta dirigida a cada comunidad educativa, y con el objetivo de ser leída ante padres, alumnos y colegas durante el día. En ella sostiene que el actual conflicto se inició a mediados del año pasado, tras los aumentos y tarifazos, en ese momento se pidió abrir la mesa de diálogo. Pero el Gobierno nunca lo hizo.

De todas formas, aclaran que la lucha por un salario digno "es solo una parte" del reclamo. "También estamos exigiendo mejores condiciones laborales, infraestructura escolar, carrera docente, creación de cargos y horas cátedra para que se garantice una educación de calidad para nuestros estudiantes", expresaron.

"Es fácil echarnos la culpa a los docentes, pero cuando se dice que somos los “responsables” de que no inicien las clases se está faltando a la verdad. En estos primeros días de lucha de 2017 docentes y representantes gremiales hemos sufrido amenazas y ataques que intentaron desmerecer nuestro trabajo: plantearon reemplazarnos por “voluntarios” en los días de huelga", agregaron.

"Queremos que todas las niñas y niños puedan acceder a los saberes que la humanidad ha generado distribuyendo la palabra de la ciencia, el arte y los deportes, con la esperanza de transformar destinos desde la escuela. Queremos que el Estado cumpla con la responsabilidad que le compete para que esto sea así. Ese es nuestro compromiso, ya que somos docentes porque creemos que es posible cambiar la realidad", concluyeron.



ATE Y UPCN

Tras haber rechazado la propuesta del Gobierno, ATE y UPCN realizarán también hoy un paro de 24 horas. La medida de fuerza afectará la atención de las dependencias provinciales que funcionan en la ciudad, entre ellas, el Hospital "Dr. Jaime Ferré".

Desde ATE se rechazó la oferta oficial por no contemplar algunos planteos realizados en encuentros anteriores. El paro será sin concurrencia a los lugares de trabajo. Jorge Hoffmann, Sec. Gral. de ATE, expresó: "rechazamos la propuesta porque dentro de la política anual salarial el gobierno no contempló la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los trabajadores y trabajadoras el año pasado. Nosotros insistimos en recuperar el salario que perdimos en 2016".

Además, se resolvió que si en los próximos días no se obtienen respuestas de mejoramiento de la propuesta, se llevará a cabo otro paro con movilización.