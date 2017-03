Fiscal Arietti: “disminuyó un 20% el robo a viviendas” Policiales 15/03/2017 Por: Javier Alfonso El Fiscal Regional se refirió así a lo ocurrido en los últimos dos meses. Dijo además que, “más de la mitad de las condenas que se emiten en Rafaela son por delitos contra la propiedad”. Y que, “la Municipalidad no recibe denuncias, en todo caso avisos”. Es que un día antes, el intendente Castellano dijo en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo que, en el Municipio “las víctimas [de estos delitos] nos informan sus casos. Estamos atendiendo alrededor de cien por mes”.

Ampliar FOTO J. BARRERA MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION. El fiscal general de la provincia Julio de Olazábal y el fiscal regional de Rafaela, Carlos Arietti.

En la víspera visitó nuestra ciudad, el actual y saliente fiscal general de la Provincia, Julio de Olazábal. Es que el experimentado funcionario que lidera el Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe, llegado el 4 de abril próximo y al vencerse los plazos, deberá dejar su cargo de seis años cumplidos, muy probablemente en manos de Jorge Baclini, actual fiscal regional de Rosario.

En la rueda de prensa ofrecida por De Olazábal y Carlos Arietti -fiscal regional de Rafaela- se tocó el tema de robos a viviendas que tanto preocupan hoy a la sociedad rafaelina.



DELITOS CONTRA

LA PROPIEDAD

Sobre esta modalidad delictiva -y ante una consulta de LA OPINION- el Dr. Arietti se mostró optimista, al señalar que, “más de la mitad de las condenas que se emiten en Rafaela son por delitos contra la propiedad. Es decir que estos delitos son objeto de persecución penal en números preponderantes”, señaló.

Agregó poco después: “En los últimos dos meses disminuyó un 20 por ciento [el robo a viviendas]. Son los números que nosotros tuvimos pero vamos a esperar en el tiempo a ver si esta tendencia se profundiza o no”.



INTENDENTE

Es que el intendente Luis Castellano, en su mensaje de Apertura del Período 2017 de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, dijo que, “Con mi equipo de trabajo llegamos a las víctimas que nos informan sus casos. Estamos atendiendo alrededor de cien por mes. A todos y cada uno los tratamos personalmente, con contención y asesoramiento. Y sabemos que hay muchos más de los que no nos enteramos porque no se denuncian o no se informan”. Es que la sensación colectiva es que los hechos contra la propiedad nunca se esclarecen y por ello muchos desisten de hacer una denuncia. Sí se esclarecen los homicidios pero no los robos.

Ante una repregunta de este medio sobre los sorprendentes dichos del Intendente, si debe considerarse normal que haya cien denuncias por mes en la Municipalidad a través de la GUR, Arietti respondió: “La Municipalidad no recibe denuncias, en todo caso avisos; y a nosotros no nos informaron eso”, remató Arietti.

Refiriéndose específicamente al robo de viviendas, el Fiscal Regional agregó: “cuando detectamos a mediados del año pasado que hubo un aumento [de este tipo de delito], inmediatamente lo que hicimos fue convocar a un grupo de trabajo, formado por personal policial de la Unidad Regional V, de la PDI, y un fiscal que está trabajando en mejorar la individualización de ese tipo de casos.

“Obviamente -concluyó- el índice de individualización en un robo de viviendas es menor que en homicidios donde tenemos casi el ciento por ciento individualizado”, concluyó.