Con un crédito del Nación compré mi primer auto

Tengo en mis manos un viejo ejemplar de la Revista del Diario LA OPINION, con motivo de la celebración del Centenario de la Ciudad. En la página donde se habla sobre las entidades bancarias de Rafaela, hay una reseña y una vieja fotografía de la primera sucursal del Banco Nación. La historia consigna que el 14 de marzo de 1892 nacía en Rafaela, en la tradicional esquina de Bv. Roca e Ituzaingó. Aquí la historia, 14 de marzo de 2017, 125 años...

Tal vez no haya sido un cliente importante, nada de eso, hoy soy un jubilado que mensualmente cobra su sueldo, nada más. Pero durante tantos años y en distintos momentos, conservo algunas anécdotas, que con el paso del tiempo no dejan de ser algo nostálgico, inolvidable.

Corría el año 1963, el gobierno argentino estaba presidido por el general Agustín Lanusse, quien había logrado algo que hoy parece curioso. Una llamativa estabilidad económica. Yo, con apenas 24 años, soñaba con comprarme mi primer automóvil. Alguien me dijo: 'andá al Banco Nación, que a lo mejor te dan un crédito', creo que se llaman Créditos Personales o algo así. Al día siguiente a primera hora, me presenté al Banco, allí me atendió un señor alto, muy serio, luego de darle una larga pitada a su cigarrillo negro me entregó una solicitud y mirándome bien de frente me dijo: "Bueno joven, llene estos papeles, me trae los documentos y una garantía, puede ser de algún compañero de trabajo" y antes de retirarme me aclaró "cuando tiene todo, me lo trae, y en 15 días tiene el crédito".

Completé todo y se lo llevé rápidamente.

"Bueno joven, está bien", me dijo el señor de bigotes y seriamente me confirmó que mi crédito era de $ 500, y que debía pagarlo mensualmente en 6 documentos.

Eufórico compré de "palabra" un Fiat 600, modelo '61. A los 14 días recibí el dinero y concreté la operación. Durante 6 meses previo pago, fui retirando los documentos. Al llegar el sexto, el señor de bigotes, mucho más serio todavía, prendió su cigarrillo, me miró de frente y me dijo algo que jamás olvidaré. "Vea joven, como usted ha cumplido con el pago de las cuotas, correctamente, le ofrezco renovar su crédito".

"Perdone", le dije, "me agarró descuidado, tengo que pensarlo", pero al otro día acepté. Resumiendo, en un año compré dos autos.

Son algunas de las tantas anécdotas que parecen increíbles, pero ocurrieron en aquellos tiempos de Rafaela del ayer.

Cuántas alegrías, sueños que se fueron cristalizando, gracias a los tiempos, el país y una entidad bancaria y eso es digno de reconocerlo.

Después, la vida nos manda por caminos distintos, pero por razones laborales durante muchos años, traspuse diariamente la gran puerta de calle Alvear. Muchos amigos que me atendían y quedaron el recuerdo de las cosas gratas. Hoy, como todos los meses, estoy sentado en el Banco Nación, esperando que llegue mi número para cobrar la jubilación, hablo con mi ocasional compañero, un jubilado, por supuesto, lo de siempre "que cobramos poco, que no alcanza", el rezongo diario. De pronto me dice, ¿"che petiso, qué número tenés?, el 114, le contesté, ojo que falta poco, me recriminó, pero yo no lo escuchaba, estaba tan lejos, cerré los ojos, y me pareció soñar, por un instante, dejé volar mi imaginación y recordé aquellos viejos tiempos, los de mi juventud, y los vi a todos, como si estuvieran detrás de aquellas viejas ventanillas.

Al Sr. Abad, un personaje con sus ocurrencias, al alemán Schnidrig, que de ordenanza saltó a auxiliar, Publio Parola y el grandote Yachelini, hablando de lo que podían hablar, de fotografía, al gordo Pliauzer, a Giacosa, a Asteggiano, nervioso por el partido del domingo, Espilondo contando lo del 'surubí así de grande' que pescó en el Salado, Berca esperando el viernes la cena con los del banco, tantos. Carajo ¡cuántos me faltan!, hasta casi lo vi a mi amigo Rubén Durando, cuando en sus años de esplendor, me pagaba el cheque de Molfino.

Tantos amigos que se fueron, algo lindo de nuestra historia, la de Rafaela de antes, el trabajo y la amistad. La dulce concreción de una época que se fue pero dejó el recuerdo.

Casi no escuché que mi amigo el jubilado me golpeó el hombro, 'che petiso, salió el 114, apuráte'.

Un homenaje simple de un pequeño ahorrista que hace 60 años, casi todos los días entra al Banco Nación.



Escrito en marzo de 2017