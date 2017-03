El Gobierno prometió auxiliar a las empresas

BUENOS AIRES, 15(NA). - El gobierno puso a ayer a disposición de los gremios industriales "todas las herramientas del estado" para salir en auxilio de las empresas que atraviesan serias dificultades, en el marco de un encuentro entre funcionarios y sindicalistas. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y su par de Producción, Francisco Cabrera recibieron por separado a dirigentes de los gremios textiles, metalúrgicos, mecánicos, calzado y ceramistas, para analizar la brusca caída del nivel de actividad. Desde el gobierno señalaron que con los gremialistas se intentó unificar el diagnóstico y reconocieron que se perdieron unos 30 mil puestos de trabajo en estos sectores sensibles de la economía. Según indicaron las fuentes consultadas, hubo bastante acuerdo entre todos de que el problema fue la caída de la actividad y del consumo, ya que el volumen de importaciones tuvo un impacto menor.

En este sentido, desde el Gobierno estiman que se recuperará el mercado con el cierre de paritarias y el impulso de los programas de beneficios sociales. La puesta en marcha del plan Procrear tendrá impacto directo en sectores vinculados a la construcción como el de los ceramistas y también con los crédito impulsados por los bancos Nación y Provincia.

El gobierno "reconoció que hay algunas dificultades sectoriales" en el nivel de actividad de algunos rubros económicos, pero plantearon que "la economía está en recuperación". Los funcionarios pusieron a disposición de los sindicalistas el programa de Recuperación Productiva (REPRO) y todos los planes de créditos a tasas blandas para auxiliar a las empresas con problemas.



GREMIOS

El secretario general del Sindicato del Calzado, Agustín Amicone, reclamó al gobierno "restablecer el poder de compra en el mercado interno" y advirtió que si no se reactiva el consumo "no hay salida", al pedir un aumento salarial de emergencia de 5.000 pesos para todos los trabajadores.

En el encuentro con los ministros Triaca y Cabrera, Amicone reclamó a los funcionarios tomar medidas urgentes para reactivar "el mercado interno y dinero en el bolsillo de la gente porque sino no tenemos destino ni salida".

Por su parte el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Hugo Benítez, sostuvo que "le hemos dicho a los ministros que se necesitan medidas urgentes para que las empresas puedan producir". "Necesitamos salir del estancamiento del consumo, porque es como se va a poder reactivar la industria" agregó Benítez en declaraciones a NA. El sindicalista resaltó que "hemos mantenido un diálogo importante y positivo y nos prometieron que el gobierno saldrá en auxilio de las empresas que tengan problemas con el otorgamiento de programas REPRO". "Nos van a volver a convocar y también van a llamar a las empresas para analizar la situación", agregó al valorar "la iniciativa del gobierno de sentar a los gremios industriales que padecen suspensiones y despidos".



ADVERTENCIA DE LA UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) ratificó ayer su "preocupación" por la caída de la actividad industrial, advirtió que el sector tiene una "capacidad ociosa" del 35%, sostuvo que algunas economías regionales y las pymes atraviesan una "situación crítica" y alertó sobre el fuerte incremento de las importaciones.

La Junta Directiva de la central fabril se reunió para analizar la situación del sector y reiteró que la actividad industrial registró el año pasado una caída interanual del 4,9% "continuando la tendencia negativa de los años previos", según un informe de su Centro de Estudios. El relevamiento estimó que este año la actividad industrial crecería entre "en torno al 1 ó 2 por ciento". La central fabril reiteró su reclamó de que de "manera urgente" se realice una reforma tributaria integral que "tenga en cuenta las dificultades a nivel subnacional y ponga su objetivo en aliviar las cargas para el sector productivo".



IMPUESTOS

DISTORSIVOS

Tras advertir que las importaciones de bienes de consumo aumentaron 22,7% en enero en forma interanual, la Junta Directiva de la UIA aclaró que si algunos productos son más caros en la Argentina que en otros países, se debe a la elevada "presión impositiva" aplicadas a niveles nacional y, en especial, provincial y municipal.

La UIA, que fustigó la aplicación "indiscriminada" de Ingresos Brutos sólo con afán recaudatorio, se quejó de que la "acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales generan un sobreprecio del 12 por ciento en los bienes finales". Para la central fabril, la industria en general es altamente competitiva, pero la superposición de impuestos eleva el precio final.