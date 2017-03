Seminario sobre centros comerciales a cielo abierto Locales 15/03/2017 Redacción Este miércoles dirigentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región participarán del encuentro internacional, que se realizará en el Complejo Parque Norte en Buenos Aires.

Por Gonzalo Rodríguez (Enviado especial a Buenos Aires). - En la jornada de hoy se realizará, en Buenos Aires, la 11ª edición del Seminario Internacional sobre Centros Comerciales a Cielo Abierto, que contará con una nutrida participación rafaelina. Organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos (FCCA), la misma se desarrollará en el Complejo Parque Norte, desde las 10:30.

El encuentro contará con disertaciones sobre experiencias exitosas en la dirección y gestión de Centros Comerciales Abiertos que estarán a cargo de expertos del orden nacional e internacional. La intención de los organizadores es brindar una enriquecedora experiencia para los participantes, el evento se apresta a dar a conocer los alcances y beneficios de esta modalidad de diseño urbano que otorga identidad a los barrios, impulsa a los comercios y Pymes de servicios y el turismo, y mejora las condiciones de seguridad de las ciudades.

En esta nueva edición habrá diferentes disertantes. Desarrollarán sus temáticas Francisco Javier Esquembre (Alcalde de Villena. Valencia, España), José Ortiz (Alcalde de Torremolinos, España), Slvaro Costella (Gerente del CCA de Liverpool, Inglaterra) y María José Sauco (Gerenta CCA de Villena. Valencia, España). Ellos hablarán sobre experiencias exitosas en la dirección y gestión de Centros Comerciales Abiertos que estarán a cargo de expertos del orden nacional e internacional.



DELEGACION RAFAELINA

El grupo de nuestra ciudad estará encabezado por José Frana, presidente de la Comisión de Comercio y Servicios de Rafaela. Entre otras autoridades del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), viajará Carina Lowestein, quien preside Paseo del Centro, el espacio asociativo integrado por alrededor de 50 comercios que funcionan en la práctica como un centro comercial a cielo abierto (CCA).

También asistirán los presidentes de las cámaras de Marketing, Germán Ciceri, de Propietarios de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines, Silvina Imperiale y de Agencias de Viajes, Pablo Masjoan.

Para conocer sobre las expectativas de los rafaelinos dialogamos con José Frana, quien nos indicó que “este tipo de actividades renuevan, teniendo en cuenta que se van tocando distintas temáticas, en diferentes proyectos que se ponen en marcha. La idea nació en España hace varios años y siempre hay temáticas nuevas. Yo siempre trato de rescatar que son proyectos que se llevan adelante con características parecidas a las de nuestra ciudad, viables, potables. No son de megaempresas. Eso realmente motiva porque uno ve que gente que tiene no sé si los mismos problemas económicos que nosotros, pero sí por ahí coyunturales, los mismos paradigmas. Y siempre es interesante escuchar experiencias exitosas de cómo han podido sortear algunas cosas”.

Además José contó que los temas a abordar en esta edición serán “el uso de la tecnología, las ayudas financieras y la gestión” de este tipo de emprendimientos.



TOMA FORMA EL

“PASEO DEL PIZZURNO”

“Paseo del centro”, este espacio integrado que tiene varios años de recorrido en la asociación comercial, podría replicarse en otro sector de Rafaela a mediano plazo. En el sur de la ciudad, puntualmente en el Barrio Pizzurno, se erige una variada gama de comercios en Bv. Hipólito Yrigoyen, altura entre el 1200 y 1500, mayoritariamente con una inclinación gastronómica.

Es por eso que desde el Centro Comercial comenzaron a diagramar una estrategia de trabajo en conjunto para que ese sector pueda trabajar también de manera asociativa.

Es por eso que forma parte de la delegación que hoy participará del Seminario sobre Centros Comerciales a Cielo Abierto, en Parque Norte, Matías Frana, titular de la heladería Bajo Cero.

El empresario nos comentó que la idea comenzó a ser comentada “entre los comerciantes de la zona, algunos no lo tienen tan claro pero la cuestión básica es la asociatividad. Todos conocen del caso de Paseo del Centro, su gerente y quienes están en el tema se acercaron a comentarnos un poco la propuesta. Promociones, folletería, publicidad, acuerdos con bancos, gestiones ante la Municipalidad, se pueden hacer como grupo.”

Por otra parte Matías puntualizó que la intención fue que venga alguno de nosotros y que “nos parecía interesante que haya un representante de nuestra zona en esta experiencia con la gente de España. Es necesario escuchar para ver de qué manera podemos desarrollarlo en nuestra zona”.

Sobre la conformación de la zona comercial Frana explicó que “se fue dando solo. Hay panadería, carnicería, heladería, pizzería, sushi, comidas naturistas, casa de empanadas y ahora se va a agregar una lomitería. Hay una gama de posibilidades que permiten que se arme un centro gastronómico. La idea es ver qué cosas podemos copiar de las que hizo Paseo del Centro y qué cosas podemos hacer nuevas”:

Además las intenciones de los comerciantes del sur pasan por mejorar condiciones de iluminación y de seguridad, teniendo en cuenta que por la noche la zona queda un tanto desamparada.

“Estamos en una etapa informativa y formativa. La idea va a ser después juntarnos, ver si hay realmente interés, situación que creo que se va a dar. Ponernos a armar un logo, un nombre, para que la gente nos identifique y luego quienes van a estar adheridos. La única condición en ese sentido va a ser que estén afiliados al Centro Comercial, hecho que nos permite además gozar de beneficios como la participación en este seminario” concluyó Matías.