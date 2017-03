Buscan precisar la relación entre el Indio Solari y la productora

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La justicia intenta establecer el verdadero papel que jugó la productora En Vivo Group S.A. en la realización del accidentado recital del Indio Solari en Olavarría y la vinculación que el exlíder de los Redonditos de Ricota podría tener con ella, revelaron fuentes judiciales. Concretamente, la justicia busca establecer si Solari fue contratado por la productora para dar el concierto, si ambas partes fueron socias en el negocio, o qué tipo de vinculación comercial existió entre las partes.

La relación es importante porque podría deslindar la responsabilidad del Indio o, por el contrario, complicar su situación en la causa, explicaron las fuentes. Si Solari fue contratado por la productora debe existir documentación que lo acredite y que precise las obligaciones y los deberes de ambos. Este tipo de contratos es usual que en el ambiente musical se realicen de forma privada entre las partes, por lo que se asigna importancia a la documentación que pudo haberse incautado en el allanamiento a la sede de la productora.

Por otro lado, la justicia investiga para saber si, como lo indican algunos rumores, En Vivo Group S.A. es en realidad un grupo inversor que se mueve en el negocio del espectáculo y no una productora artística. De acuerdo con esa versión, el verdadero rol de la empresa sería aportar previamente el dinero necesario para la organización de un espectáculo y luego recuperar y hacer rendir su inversión con las ganancias del evento.

De ese modo, la misma empresa habría actuado como inversora en espectáculos de Abel Pintos, La Renga y el grupo uruguayo No Te Va Gustar, entre otros números de gran convocatoria. Para la justicia es importante establecer, en ese caso, quienes son los socios inversores, ante la posibilidad que los propios artistas figuren entre ellos en forma directa o indirecta.

Si el papel de la productora fue solo el de aportar el dinero necesario previo al show y negociar las mejores condiciones económicas con la Municipalidad, para dejar luego el armado y la organización del show en el Indio y su equipo, la situación del cantante se complicaría, como así también si aparece de algún modo entre los socios del grupo inversor. En su página web, la empresa enumera los servicios que presta y curiosamente en el listado no menciona la organización de recitales sino que apunta más a posicionarse como auxiliar de la producción.

En el recital del "Indio" Solari del sábado último, hubo hasta el momento, dos fallecidos, Fernando Javier León y Juan Francisco Bulacio, y decenas de heridos. El predio "La Colmena", donde se desarrolló el evento, colapsó rápidamente al ingresar al menos 300 mil personas para escuchar al emblemático exlíder de Los Redondos.

La causa, que se encuentra en etapa de instrucción, busca determinar las responsabilidades penales de Carlos "Indio" Solari, la productora del recital y de los funcionarios del municipio de Olavarría, a cargo del intendente Ezequiel Galli. También se investigan las numerosas irregularidades y "otros posibles delitos" que se produjeran en el marco del evento, en el que hubo falta de controles mínimos y operativos de prevención en una ciudad desbordada por el aluvión de miles de ricoteros.



"TODO EL PESO DE LA LEY"

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo desde Olavarría que a la productora que organizó el megarecital de Carlos "Indio" Solari, "le tiene que caer todo el peso de la ley". "No se respetaron los planos de seguridad; esto la Justicia lo está viendo, no es casual los allanamientos que le están haciendo a la productora", expresó Ritondo ante la prensa.