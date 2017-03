Confirman que el domingo se votará en 11 barrios

El Municipio local informó ayer que el próximo domingo 19 de marzo habrá elecciones en los 11 barrios de la ciudad donde se presentaron más de una lista y que en cada uno de ellos fueron autorizadas a participar todas las nóminas que originalmente se habían postulado.

De esta manera, y sin dar detalles de las impugnaciones recibidas por las distintas Junta Electorales, y que oportunamente tuvieron que ser salvadas, se ratificaron los comicios en barrios como Guillermo Lehmann o Villa Podio, donde hasta la jornada del lunes estaban en dudas. En el primero, fueron autorizados a participar las listas encabezadas por Luis Popeau y Miguel Gómez; mientras que en el segundo lo harán las nóminas lideradas por Víctor Villarreal, Débora Ojeda y Daniel Bulacio.

Más allá de la información oficial, la polémica en Villa Podio todavía sigue vigente. A los rumores generados por la decisión de la Junta de postergar las elecciones y luego dar marcha atrás, se suma ahora una nota presentada por uno de los integrantes de la Junta Electoral, que reclama no haber sido convocada a la reunión que terminó definiendo la aprobación de las listas.

En la nota elevada, uno de los miembros de la Junta asegura haberse enterado vía telefónica de la reunión, una vez que esta ya se había realizado y con el acta labrada sin su firma.

"Considerando que soy parte integrante de la Junta Electoral, que nunca recibí notificación fehaciente para participar de tal reunión, y que no se me solicitó votar tal resolución, solicito se anule tal dictamen por no contar este acto con la necesaria legalidad y transparencia", sentencia la nota dirigida al Presidente de la Junta, Raúl Bulacio.

Por lo pronto, el Municipio informó que los comicios (incluso en Villa Podio) se desarrollarán de 8 a 14 horas en las sedes de cada uno de los sectores, y podrán participar los vecinos que tengan en su DNI domicilio en el barrio.

El resto de los 11 barrios que irán a elecciones son: Martín Güemes (Javier Grande y Omar Gudiño); Villa Dominga (Arturo Benavídez y Mónica Romero); Belgrano (Germán Guenzi y Horacio Crivoy); Villa del Parque (Elida Funes y Horacio Nieto); 17 de Octubre (Mario Torres y Martín Tuninetti); Villa Aeroclub (Ricardo Cabral y Armando Marinozzi); Nuestra Sra. Luján (Marcela Herrera y Daniel Marin); Mora (Daniel Montes y Elizabeth Zapata); 2 de Abril (Hipólito Zárate, Schreter Miguel y Francisco Mesa).