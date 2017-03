Echenique dirige en Sarandí Deportes 15/03/2017 Redacción PRIMERA DIVISION – ATLETICO DE RAFAELA

Ampliar FOTO ARCHIVO FERNANDO ECHENIQUE. El árbitro que impartirá justicia entre Arsenal y Atlético.

Este martes en AFA se dieron a conocer los horarios y las designaciones de la 16ª fecha del Torneo de Primera División 2016/17. En este sentido, quedó definido que Atlético de Rafaela repetirá el mismo día y horario que en la fecha pasada, ya que estará visitando a Arsenal de Sarandí el próximo lunes en el Viaducto desde las 19. Dicho encuentro será arbitrado por Fernando Echenique. En tanto, se dio a conocer también que Jorge Baliño fue designado para el duelo entre la Crema y Estudiantes de La Plata de la 17ª jornada. De todos modos, habrá que aguardar la confirmación oficial, ya que aún no se sabe si este encuentro, al igual que el resto de la fecha, se podrá llevar a cabo debido a que hay fecha FIFA. El detalle de la 16ª fecha es la siguiente: viernes 17, a las 21, Quilmes – Rosario Central (Mariano González); sábado 18, a las 16, Unión – Colón (Patricio Loustau); a las 17, Tigre – Gimnasia (Darío Herrera) y Newell’s – Vélez (Germán Delfino); a las 19:30, Independiente – San Martín (SJ) (Silvio Trucco) y a las 20:30, Huracán – Defensa y Justicia (Diego Abal); domingo 19, a las 17, Sarmiento – Temperley (Andrés Merlos) y Estudiantes – Patronato (Héctor Paletta); a las 17:15, Godoy Cruz – San Lorenzo (Facundo Tello); a las 19:15, Olimpo – Banfield (Néstor Pitana) y a las 19:30, Boca – Talleres (Ariel Penel); lunes 20, a las 19, Arsenal – Atlético de Rafaela (Fernando Echenique) y a las 21:15, Atlético Tucumán – Aldosivi (Nicolás Lamolina); martes 21, a las 21:15, Lanús – River (Federico Beligoy). A confirmar: Belgrano – Racing (Juan Pablo Pompei).



VUELTA AL TRABAJO

Tras la caída en Mar del Plata ante Aldosivi, este miércoles el plantel que dirige Juan Manuel Llop comenzará a trabajar con la mente puesta en la recuperación y en el encuentro que se viene ante Arsenal, nuevamente como visitante. Para ese duelo, podrían ser de la partida el volante Lucas Pittinari y el defensor Teo Paredes, que no fueron de la partida el lunes por no estar totalmente recuperados de sus lesiones. Por otro lado, habría que ver si el delantero Leandro Díaz, quien jugó unos minutos y debutó con la casaca albiceleste ante el Tiburón, se mete dentro de los 11 iniciales. Este jueves, la Crema se moverá en doble turno.