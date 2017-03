SanCor planea una amplia reconversión

La cooperativa SanCor planea un plan de reestructuración que incluiría un fuerte recorte y una estrategia para aumentar las ventas, aunque por ahora sin precisar nuevas fuentes de financiamiento, mientras el gremio de la industria de trabajadores lácteos adelantó que resistirá cualquier posibilidad de despidos.

Así lo indicaron ayer a NA fuentes del gremio ATILRA, al recordar que la semana pasada las autoridades de SanCor mantuvieron una reunión con los ministros de Agroindustria, Ricardo Buryaile; y Trabajo, Jorge Triaca; el asesor del Ministerio de Producción Ignacio Werner; el presidente de SanCor, Gustavo Ferraro; y el dirigente sindical Héctor Ponce, para definir el futuro de la empresa.

En ese momento, la cooperativa se comprometió a presentar un plan a largo plazo para salir de la profunda crisis que afronta y de las pérdidas que la dejaron al borde del quebranto. El gremio manifestó su rechazo a un plan de reestructuración que prevé la cesantía de un millar de operarios, ante la caída en los niveles de producción de las plantas de la tradicional compañía láctea.

Voceros sindicales dijeron a NA que en el sindicato aún "no se vio ningún plan" y ratificaron que no aceptarán "nada que sea coyuntural". Respecto del posible despido de mil empleados, el gremio dijo que SanCor tiene en condiciones de jubilar a 400 trabajadores y que casi el 10% de los 4.000 que posee en forma directa, aceptarían un ofrecimiento de retiro voluntario en condiciones ventajosas.

"Por lo tanto no existe la necesidad de hablar de mil despidos ni de cierre de plantas, porque la cooperativa en un momento de su historia por una necesidad logística instaló fábricas que en la actualidad pueden agruparse", dijeron las fuentes gremiales.

El problema, según señala ATILRA, es "la materia prima, porque ahora SanCor procesa 1,2 millones de litros de leche por día (la mitad que hace cuatro meses) cuando deberían ser 6 millones diarios y el faltante de productos ya se ve en góndola y las preferencias de los consumidores emigran a otras marcas".

La propuesta que elevó la empresa al Ministerio de Trabajo fue denominada "Plan de Recuperación" con el cierre de cuatro plantas que ya cesaron de hecho y el despido de mil empleados, en el que plantea pagar deudas, reducir gastos y aumentar ventas para mejorar sus cuentas en un año.

Buryaile señaló que la cooperativa lechera más grande de la Argentina "no tiene que despedir gente sino que debe incrementar el volumen de leche que procesa, pero para eso tiene que tener más recursos financieros para comprar materia prima", además de pedirle otra vez un plan "creíble".

Entre las medidas que evalúa SanCor, sin precisar fuentes de financiamiento, se incluye saldar deuda de febrero con proveedores a partir de mayo próximo en 10 cuotas mensuales y desde este mes pagar la materia prima en un plazo de 30 días.

Por otra parte, piensa pagar al contado el nivel actual de leche que utiliza por día. La normalización de las deudas permitirá mantener la recepción de leche en al menos 1,5 millones de litros diarios al principio (41 millones de litros mensuales en marzo) y aumentarla en temporada alta hasta 2,9 millones (87,7 millones de litros mensuales en octubre). Solo propone "un cambio de mix producto/canal razonable que mejora la rentabilidad", prevé aumentar las ventas, hoy en $ 728,5 millones, a $ 1.077 millones en octubre y $ 1.232 millones en febrero del 2018.

En cuanto a la reducción de costos financieros, la realizaría por refinanciación de tasa y optimización de garantías. La deuda de SanCor asciende a 280 millones de dólares y los principales acreedores son el BICE, la AFIP y fondos de inversión.