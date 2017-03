Aprobaron pedido para repavimentar la Ruta 34

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - Desde la oficina del senador Felipe Michlig, con satisfacción se hizo saber que la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, aprobó por unanimidad un Proyecto de Comunicación presentado por el legislador citado. En el instrumento legal se requiere que el Estado Nacional, proceda a la repavimentación de la Ruta Nacional N° 34, en distintos tramos de seis localidades del departamento San Cristóbal y realizar obras para proteger a las comunidades y a las personas de cada lugar. Se trata de “la repavimentación de la Ruta Nacional N° 34, en el tramo comprendido entre las localidades de Palacios, Las Palmeras, Monigotes, Curupaity y Arrufó -Km 287 al 343-; y entre las localidades de La Rubia, Hersilia y Ceres, todas del departamento San Cristóbal, -Km 361 hasta el límite provincial con la Provincia de Santiago del Estero”.

Michlig solicita “la construcción, demarcación y señalización de los ingresos a dichas localidades, con sus respectivas dársenas de acceso, de manera de garantizar la seguridad vial y la fluidez del tránsito. La ejecución de medidas de contención, guardarraill o cualquier otra que garantice la seguridad de la población contigua a la ruta, en las localidades de Palacios, Las Palmeras, Monigotes, Curupaity, Arrufó, La Rubia, Hersilia y Ceres”.

A su vez, pide el proyecto, la construcción de una rotonda destinada a controlar la circulación vehicular existente en la intersección de las ruta nacional N° 34 y ruta provincial N° 39-S, en la localidad de Arrufó, departamento San Cristóbal”, Michlig justificó su pedido señalando que “la ruta nacional N° 34 concentra un alto nivel de tránsito, en particular de camiones y colectivos que unen el norte con el centro y sur de nuestro país, y las terminales portuarias.





Reunión con jefes comunales

También en parte de prensa difundido desde la oficina de Michlig, se pusieron de relieve detalles de una reunión, en Colonia Bossi, con productores y Presidentes Comunales del departamento San Cristóbal y Castellanos a los efectos de delinear un temario relacionado a la emergencia hídrica para tratar con el Ministro de Infraestructura y Transporte José Garibay, Michlig comunicó que “si bien la visita del Ministro Garibay al departamento San Cristóbal comprenderá otras actividades, (inauguraciones de algunas obras y reuniones en distintas regiones), en este caso la reunión se realizará en el Comité de Cuenca con asiento en Palacios, y se invitarán a más autoridades de esta región y especialmente al Senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, con quién compartimos las mismas preocupaciones en estos temas”, señaló en dialogo con esta corresponsalía, finalizada la reunión. Dicha reunión se realizaría el próximo jueves a la tarde, según informo el ministro Garibay a esta corresponsalía, en horario a confirmar.



Asistentes

Los asistentes eran el Pte. Comunal local, Daniel Manavella, de Palacios Gustavo Baggini; de Moisés Ville Gustavo Barceló; de Tacural Adrián Sola; de Tacurales Juan Carlos Rollón ; de Colonia Bicha Adolfo Ferrero; el Vice Pte. de Colonia Bossi Gustavo Capela; el Delegado Comité de Cuenca de C. Bossi Víctor Merlo, el Secretario Comité de Cuenca de Palacios Néstor Capellino y Delegado Comité Cuenca las Palmeras Horacio Franzotti, entre otros.





Baggini

Consultado Gustavo Baggini sobre estas iniciativas, se manifestó muy entusiasmado rescatando ambas inquietudes del legislador y respecto a la ruta 34, manifestó también el gran deterioro que se ve en la reciente repavimentación tramo Palacios - Sunchales donde no parecería que la obra apenas lleva solo dos años.