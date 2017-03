FPS presentó su lista en la ciudad

Ayer por la tarde se llevó a cabo en el local del Frente Social y Popular de la ciudad de Rafaela, una conferencia del periodista rosarino y actual diputado provincial Carlos Del Frade, quien lanzó su candidatura a diputado nacional para las próximas elecciones de octubre, como así también se llevó a cabo la presentación de los postulantes a concejal en la ciudad del citado espacio, Christian Avalos y Mónica Fontanetto.

A la sede partidaria de calle Avanthay llegaron varios vecinos y también la diputada por el FSP, Mercedes Meier, quien viajó especialmente para participar de este encuentro.

En diálogo con LA OPINION, Avalos sostuvo que "al ser una fuerza nueva en Rafaela, el Frente Social y Popular no tenemos nada que perder. Tenemos dos Diputados a nivel provincial (Del Frade y Meier) y se marca como la cuarta fuerza en la provincia. Y estamos acá con candidatos propios de la ciudad, viendo que hay barrios muy desiguales, barrios de primera y de segunda, donde acompañamos a los vecinos del barrio Mora que no tienen agua y que son divididos por una Avenida".

Además, remarcó que esta desigualdad no es reciente y que desde hace varios años la ciudad tiene dos caras con respecto a la distribución del agua: "hay barrios de primera y otros que no son considerados. Tenemos mucho por qué luchar y por eso vamos a acompañar a los vecinos para lograr la transformación desde abajo", explicó.

A su turno, Fontanetto manifestó que la ciudad tiene una "idiosincrasia bastante complicada. Existe la diferencia que hay entre Av. Salva y Brasil hacia el norte y de Salva y Brasil para el sur, y son cosas que duelen. Vengo de una familia que le gusta la política, pero sabemos que tiene que entrar la juventud, para lograr el compromiso. Basta de que Rafaela sea manejada de algunos pocos y sobretodo, basta de arreglos políticos. Tenemos que crecer como ciudad, Rafaela es maravillosa y por eso queremos lograr un tribunal de cuentas como primera medida, algo que muchos dijeron, pero que no hicieron. Ese tribunal debe manejar al Municipio, para poder crecer como ciudad, y no juntarnos para cambiar la mano de una calle o ver si podemos retener motos. Tenemos que ayudar a la gente", confesó Fontanetto.

Esta movida de estos dos candidatos a concejales, buscan acercarse a los vecinos para poder acercar propuestas para "dar deporte cultura y recreación", cerró Avalos.

En tanto, Del Frade, quien tiene mandato hasta 2019 como diputado provincial, explicó que en el marco del crecimiento del FSP ahora el objetivo es pelear por una banca en el Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que Santa Fe renovará 10 bancas en las elecciones de octubre. Además, el legislador repasó los ejes de una investigación referida al juez de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti -recordar que el periodista escribió un libro sobre su participación en el negocio de la salud- que ahora fue considerado por Natalia Aguiar en su trabajo editorial de reciente aparición llamado "El Señor de la Corte".