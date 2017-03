El 30 de marzo será el paro de las dos CTA Nacionales 15/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA).- La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron ayer a un paro nacional para el 30 de marzo próximo, con movilización a la Plaza de Mayo, y de esta forma metieron presión a la CGT, adelantándose a la convocatoria a una huelga que este jueves hará la central obrera mayoritaria. Las CTA definieron la medida de fuerza en el marco de un plenario nacional de secretarios generales y delegados en el Polideportivo de la Universidad Tecnológica de Avellaneda, antes de que la CGT también convoque a un paro general de 24 horas, pero para la primera semana de abril.

El encuentro fue encabezado por los jefes de ambas CTA, Pablo Micheli y Hugo Yasky, quienes pusieron fecha a la medida de fuerza "ante las dudas del triunvirato" de la CGT, al que ambos dirigentes criticaron por no haber fijado un día para concretar el paro la masiva marcha del martes 7.

La huelga de la CTA, explicó Yasky, "tiene que ver con sostener la convocatoria al paro general, en caso de que la CGT no convoque al paro", aunque reconoció que la fecha del 30 de marzo podría levantarse si la central mayoritaria confirma la huelga, para así confluir con una medida de fuerza en la misma jornada.

La medida fue votada por unanimidad por 1.717 delegados de todas las provincias de las dos CTA y la fecha del 30 de marzo coincide con el aniversario número 35 de la histórica movilización que la CGT, conducida por Saúl Ubaldini, realizó contra la última dictadura militar.

Durante el encuentro, Yasky advirtió que avanzan en la unidad de las dos CTA "convencidos de que hay que estar ahí, donde está nuestro pueblo", pese a que uno de los principales gremios de la central, los estatales de ATE, permanecen al margen de esas negociaciones ya que sus dirigentes están peleados con Micheli y con el docente. Al respecto, explicó que por eso participaron de la marcha de la CGT de la semana pasada, "conscientes de que por encima de las diferencias había que privilegiar las coincidencias".

"Exhortamos a los movimientos sociales, a todos los gremios que están luchando y también a la CGT a que se sumen a este paro para que el día 30 no se mueva ni una pluma como demostración de fuerza contra este ajuste que el Gobierno descarga en las espaldas de los trabajadores", sostuvo Micheli.

El paro de la CTA "abarcará una agenda de reclamos que se vienen manifestando hace ya varios meses: ola de despidos y suspensiones en todos los sectores, tarifazos, inflación, situación de los jubilados, deterioro de las economías regionales, situación de las Pymes producto de la apertura indiscriminada de importaciones, entre otros", se informó.