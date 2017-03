Izaguirre, "contento por llegar de nuevo" Deportes 15/03/2017 Redacción El entrerriano regresó ayer a barrio Parque tras acordar su vinculación por toda la temporada.

Ampliar FOTO ARCHIVO TRIDENTE./ Izaguirre, Weissen y Matías González ya estarán juntos desde la Liga.

Ben Hur ya cuenta con otro jugador que estuvo en los partidos de Copa Argentina y será parte del certamen de la Liga Rafaelina y el venidero Federal B. El delantero Emir Izaguirre se sumó ayer por la tarde a los entrenamientos, para tranquilidad del entrenador Gustavo Barraza que lo tenía entre sus principales objetivos a la hora de mantener la base.

"Se dio algo que buscaba, estoy muy contento de llegar de nuevo a Ben Hur y espero hacer otra vez bien las cosas", expresó el entrerriano luego de la práctica en barrio Parque.

El oriundo de Viale todavía lamenta que una lesión lo haya marginado de los dos partidos frente a Camioneros, donde estaba en juego el pasaje a la fase final de la Copa Argentina. "Es algo muy duro, son cosas que pasan, pero la verdad hasta el día de hoy me lamento no haber estado. Pero me quedé muy tranquilo porque los chicos hicieron muy bien las cosas de igual manera. Fue una lástima que no se haya dado el resultado".

Al margen de lo económico, fundamental para cualquier futbolista a la hora de elegir un destino, Izaguirre reconoció que ha estado muy satisfecho en este período en BH. "Si, yo estoy muy cómodo acá. El plantel me hizo sentir uno más desde el primer día, muy contento por eso y por haber regresado al club".

Izaguirre, en cuanto a lo deportivo, sabe que está de por medio una vez más el objetivo de pelear cosas importantes, en este caso lo máximo que se plantea para el resto del año, como el ascenso.

"El objetivo es ese, pero tranquilos, vamos paso a paso. Ahora tengo que pensar en recuperarme y volver a jugar lo antes posible. Vamos mejorando día a día y vemos como siguen las cosas".



NO VIENE PALMA

Con quien no hubo acuerdo, al menos por ahora, es con el enganche Gastón Palma que analiza otras opciones desde Rosario. No obstante, Barraza por ahora no seguirá buscando futbolistas, ya que considera que la base se ha mantenido con los otros regresos, como los de Luciano Kummer, Alejandro Carrizo, Juan José Weissen, sumados a quienes previamente decidieron la continuidad: Gustavo Mathier, Nicolás Pautasso y Matías González, complementándose a los jugadores del Club.

Una vez que se tenga más claro el panorama en cuanto a la fecha de comienzo del Federal B, el entrenador y la dirigencia intensificarán las gestiones con, en principio, cuatro jugadores más, para conformar definitivamente el plantel.