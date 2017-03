Esta noche se sacan los residuos Locales 15/03/2017 Redacción Leer mas ...

La Municipalidad informa que esta misma noche los vecinos podrán sacar los residuos correspondientes, ya que el servicio de Recolección retoma su actividad. Recordemos que los minibuses no funcionan en toda la jornada de hoy, como así tampoco la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). En tanto, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina trabajará con guardia mínima.

Las puertas del Municipio permanecerán cerradas más allá que la modalidad del paro sea con presencia en los lugares de trabajo. No habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas. Además no se dictarán clases en los organismos dependientes de la Municipalidad de Rafaela.

En los centros de salud Municipales que funcionan en los barrios Virgen del Rosario y 2 de abril no habrá atención. El resto atenderá normalmente.